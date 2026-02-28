«صائد» جاهز لتحدي «داعم» في مضمار جبل علي

عصام السيد (دبي)

برعاية سموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ينظّم المضمار الأصفر غداً «الأحد» السباق العاشر، ضمن فعاليات الموسم الجديد، 2025 – 2026، ويتألّف من 7 أشواط، بمشاركة نخبة من الخيول المهجّنة الأصيلة، والخيول العربية الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذا السباق 576 ألف درهم، برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة.

وخُصص الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-105) عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب كأس كينلاند داعم، وقيمة جائزته 120.000 درهم.

ويجتمع في الشوط الرئيس 10 خيول، ويواجه صاحب الأرض الجواد «صائد» الفائز أربع مرات بالمضمار الأصفر، التحدي من القادم الجديد «جيم ستار» صاحب التصنيف الأعلى البالغ 104 أرطال، الفائز ثلاث مرات في فرنسا وألمانيا.

وخُصص الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات (إنتاج الإمارات)، على لقب كأس بورشه، وقيمة جائزته 50.000 درهم.

ويقام الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-80) عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب مهرجان رمضان ستيكس داعم، وقيمة جائزته 86.000 درهم.

وأما الشوط الثالث لمسافة 1000 متر فخُصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب إي أس أس، وقيمة جائزته 72.000 درهم.

وخُصص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب كأس كينلاند، وقيمة جائزته 72.000 درهم.

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1800 متر، مشاركة الخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-70) عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب بنك دبي التجاري، وقيمة جائزته 76.000 درهم.

وخُصص الشوط السابع لمسافة 1950 متر، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-90) عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب كأس تتارسالز، وقيمة جائزته 100.000 درهم.