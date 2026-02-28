الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب الإمارات بطل البادل في «ند الشبا» بالفوز على «الفراعنة»

منتخب الإمارات بطل البادل في «ند الشبا» بالفوز على «الفراعنة»
28 فبراير 2026 13:00

دبي (الاتحاد)
توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، منتخب الإمارات بلقب بطولة ند الشبا لمنتخبات البادل، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الذي يقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها».
وحضر المباراة النهائية، التي أقيمت في صالة البادل الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وشارك كلٌّ من حسن المزروعي، مدير الدورة، وعيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، في تتويج المنتخب الفائز بالميداليات الذهبية، وتسليم الميداليات الفضية للمنتخب المصري.
وفاز منتخب الإمارات باللقب بعد تغلّبه على منتخب مصر بنتيجة (2-0) في النهائي الذي حضره عدد كبير من الجمهور، حيث تغلّب الثنائي عبدالله العبدالله، وفرانسيسكو جورادو في الجولة الأولى على الثنائي علي شقير، ووجدي رسلان بنتيجة (6-1, 7-6)، كما فاز الثنائي فارس الجناحي، وإنيجو جوفري في الجولة الثانية على الثنائي علي زغلول، ومحمد أبوالقاسم بنتيجة (7-5, 3-6, 7-6).
من ناحية أخرى، شهد سباق الجري استحواذ العدائين والعداءات المغاربة على ألقاب مختلف الفئات، حيث فاز ياسر الشعاوشوي في فئة 10 كيلومترات الرجال، ورقية الموكيم في فئة 10 كيلومترات السيدات، ونعمان العسّاوي في فئة 5 كيلومترات للرجال، ومبارك رحان في فئة كبار المواطنين والمقيمين، وعمران أزناگ في فئة الشباب بنين، وأعطى شارة انطلاق السباقات سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وراشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى ورئيس لجنتي المنتخبات والمواهب.
فيما فاز عبد الكريم تكي بالمركز الأول في 5 كيلومترات عن فئة المواطنين، بينما فازت فازت رقية محمد الحرانكي المرزوقي بالمركز الأول في ذات السباق عن فئة المواطنات.
وفي سباق 5 كيلومترات – نساء مفتوح، فازت الأوغندية غلوريا شيبيت بالمركز الأول، فيما فازت البريطانية هانا شميت بالمركز الأول بسباق 5 كيلومترات – فئة الشباب بنات.
على الجانب الآخر، واصل فريق التداوي حامل لقب العام الماضي تألقه في بطولة الكرة الطائرة هذا العام، حيث فاز على زعبيل بنتيجة (3-0)، وبأشواط (25-21, 26-24,25-11)، كما فاز فريق إم آي إن إنفستمنت على تايجر زعبيل بثلاثة أشواط دون مقابل، بعدما حسم اللقاء بواقع (25-15, 25-21, 25-22).
فيما حسمت أربعة فرق مقاعدها في الدور نصف النهائي لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة عقب ختام منافسات اليوم الرابع، إذ تأهل عن المجموعة (أ) كل من محاكم دبي متصدراً وهيئة الطرق والمواصلات وصيفاً، فيما بلغ نصف النهائي عن المجموعة (ب) كل من بلدية دبي في المركز الأول والقيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني.

