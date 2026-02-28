كأس منصور بن زايد.. التعادلات حاضرة في المجموعة الرابعة والحبسي بطل «البلاي ستيشن»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تواصلت منافسات النسخة الـ 13 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، حيث شهدت الجولة الثانية للمجموعة الرابعة مواجهتين اتسمتا بالندية والتقارب، في ظل احتدام الصراع على بطاقتي التأهل قبل انطلاق الجولة الثالثة والختامية.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، في إطار ترسيخ القيم الرياضية وتعزيز أجواء التنافس المؤسسي في الشهر الفضيل.

في المباراة الأولى، انتهت المواجهة التي جمعت مكتب البعثات الدراسية ونظيره مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث تقدّم مكتب البعثات الدراسية في الشوط الأول عبر محمد وائل، قبل أن يدرك إلتون خوسيه هدف التعادل لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ليحسم اللقاء بتقاسم النقاط.

وفي المباراة الثانية، فرض التعادل السلبي (0-0) نفسه على اللقاء الذي جمع مكتب شؤون المواطنين والمجتمع والأرشيف والمكتبة الوطنية، في مواجهة اتسمت بالانضباط الدفاعي وقلّة المساحات، لتنتهي دون أهداف.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة مواجهتين ضمن انطلاقة الجولة الثالثة، حيث يلتقي دائرة القضاء مع مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، فيما يواجه نادي مدينة أبوظبي للجولف فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية.

وتحمل مواجهات الجولة الثالثة أهمية كبيرة في تحديد ملامح التأهل، في ظل تقارب النقاط واحتدام المنافسة داخل المجموعات، ما ينذر بمزيد من الإثارة في المرحلة المقبلة.

وتؤكد البطولة استمرارها كمنصة رياضية مؤسسية رائدة تجمع بين التنافس القوي والتنظيم الاحترافي، في أجواء تعكس روح الرياضة وقيمها المجتمعية.

من ناحية أخرى، وعلى هامش البطولة، اختُتمت منافسات كأس البلاي ستيشن المصاحبة للحدث، بتتويج سعيد طارق الحبسي بطلاً للنسخة الأولى بعد فوزه بالمباراة النهائية، في أجواء تنافسية عكست نجاح الفعالية الرقمية في استقطاب الشباب وإثراء البرنامج المصاحب للبطولة. وحاز ذياب فهد إسماعيل البلوشي المركز الثاني، فيما حلّ خالد محمد ناصر الحوسني وأحمد محمد مصطفى في المركزين الثالث والثالث مكرر.

ويأتي تنظيم الكأس بالتزامن مع «عام الأسرة»، وبمشاركة أكثر من 50 لاعباً من أبناء موظفي وموظفات ديوان الرئاسة، وذلك ضمن رؤية البطولة لتوسيع نطاق الفعاليات ودمج الرياضة الميدانية بالأنشطة الرقمية، بما يعزّز التفاعل المجتمعي ويواكب الاهتمام المتنامي بالرياضات الإلكترونية.