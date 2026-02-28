الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الحفل الـ12 بمضمار أبوظبي.. «زهير» يطرق «مسار المجد» و«إلى متى» بطل الختام

الحفل الـ12 بمضمار أبوظبي.. «زهير» يطرق «مسار المجد» و«إلى متى» بطل الختام
28 فبراير 2026 14:00

عصام السيد (أبوظبي)
طرق الجواد «زهير» لياس للسباقات لقب «مسار المجد» بفوز لافت في الشوط الرابع، وكان المهر «إلى متى» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مسك الختام في الشوط السابع، فيما لمع بريق الجواد «كانتي دو بوزلس» لأبوظبي للسباقات في سباق ضوء الهلال (ذا كريسنت لايت ستيكس) في الشوط الثاني، في حفل السباق الثاني عشر لمضمار أبوظبي للسباق، الذي أقيم في أمسية تألفت من 7 أشواط، بلغت قيمة إجمالي جوائزها المالية 525 ألف درهم.
وجاء فوز «زهير» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة عبد العزيز البلوشي «ثنائية»، باكتساح منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-105) من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب مسار المجد للميل.
وانتزع «ماجيك تتش» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة ساندرو بايفا «ثنائية»، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-95) من عمر 4 سنوات فما فوق، «إنتاج الإمارات»، على لقب درب الريح سبرنت.
وكان المهر «إلى متى»، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، مسك الختام في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب ذا مجلس مايل.
وجاء فوز «كانتي دو بوزلس»، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا، في الشوط الثاني والرئيس لمسافة 2200 متر، للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، من عمر 5 سنوات فما فوق.
وفرض «عذبي الشحانية» للسليطي للسباقات، بإشراف سليمان الغنيمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، أسلوبه في الشوط الأول لمسافة 2200 متر، للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق (قوائم)، على لقب كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة.
وخطف «ياسا» لمحمد عبد الله عبد الرحمن، بإشراف حمد المرر، وقيادة برناردو بينيرو، نجومية الشوط الثالث لمسافة 2200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة التي لم تَفُز بسباقين، عمر 4 سنوات، على لقب سويل أوف ذا يونيون.
وقلَب «زاباتا» لأحمد علي الصابري، بإشراف سلمان الصابري، وقيادة سيلفستر دي سوزا، التوقعات في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-70) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب ذا فلاش أوف ساند للتكافؤ.

أخبار ذات صلة
بروفة «كأس دبي العالمي».. «ريبلز رومانس» يواصل تألقه في «سوبر ساترداي»
«صائد» جاهز لتحدي «داعم» في مضمار جبل علي
ياس للسباقات
مضمار أبوظبي
أحمد بن راشد آل مكتوم
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©