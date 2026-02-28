الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

أهداف «البدلاء» المُشتركة.. «ظاهرة» في دوري أدنوك للمُحترفين

أهداف «البدلاء» المُشتركة.. «ظاهرة» في دوري أدنوك للمُحترفين
28 فبراير 2026 14:30

عمرو عبيد (القاهرة)
ارتفعت معدلات الأهداف التي يُسجلها البدلاء حالياً، بصورة واضحة، لتصل بعد الجولة الـ 18، إلى نسبة كادت تتساوى مع الحصاد النهائي لبطولة الدوري في الموسم الماضي، حيث أحرزت «الأوراق البديلة» 14.1% من إجمالي أهداف «دورينا» حتى الآن، مقابل 14.4% في نُسخة 2024-2025 مكتملة.
إلا أن الفارق الملحوظ يتمثّل في عدد الأهداف «المُشتركة» بين البدلاء، تسجيلاً وصناعة، إذ قفز مؤشر درجات «التفاهم» بينهم، لدرجة كبيرة جداً، في الموسم الحالي، بإجمالي 17 هدفاً تم تسجيلها وصناعتها بمشاركة لاعبين بديلين معاً، وهو ما يُمثّل نسبة 36.2% من إجمالي تلك الأهداف، في حين أن الحصاد المُماثل بلغ 16 هدفاً في ختام الموسم الماضي، بنسبة 19%.
ولعل أبرزها، ذلك الهدف الذي منح «السماوي» 3 نقاط غالية جداً في الجولة الـ 18، خلال صراعه المُعقّد بالموسم الحالي، ليبتعد للمرة الأولى منذ أشهر طويلة عن مراكز الهبوط، وشارك «الثنائي البديل»، ليونيل وامبا والحسن كوروما، في الهدف، بتسجيل الأول وصناعة الثاني، بعد دقائق معدودة من مشاركاتهما المتأخرة قرب نهاية الشوط الثاني أمام «الراقي». 
ويأتي هذا الهدف الأخير، ضمن قائمة قصيرة تضم 5 أهداف أخرى، أهدت الفريق فوزاً أو تعادلاً عبر تعاون مثمر وكامل بين البدلاء، وكان «العميد» الأكثر استفادة من ذلك التعاون، حيث حصد 6 نقاط عبر هدفين، سجّلهما وصنعهما بديلان سوياً، كما فاز «الإمبراطور» مرة وتعادل في أخرى، عبر نفس الطريقة، مقابل انتصار واحد مماثل لـ «النمور».
شباب الأهلي وكلباء هما الأكثر استفادة من انسجام البدلاء، بهذه الصورة اللافتة، حيث سجّل كل فريق 3 أهداف بنفس النسق، لكن عجمان والنصر والوصل برزوا كذلك في تلك القائمة، بهدفين لكل منهم، والغريب أن كلباء كان الأكثر تضرراً منها على الجانب الآخر، إذ تلقّت شباكه 3 أهداف بتعاون بدلاء المنافسين، متساوياً مع خورفكان، والطريف أن عجمان والوصل استقبلا هدفين مماثلين أيضاً، بجانب كل من البطائح والجزيرة ودبا.
وبالطبع، حسب أوقات المُشاركة المتأخرة للاعبين البدلاء، فإن أغلب تلك الأهداف جاء خلال رُبع الساعة الأخير و«ما بعد التسعين»، إذ سُجّلت 9 أهداف مُشتركة بين «الأوراق البديلة» خلال الدقائق من 76 إلى 90، مقابل 5 «+90»، في حين اهتزت الشباك مرتين بين الدقيقتين 61 و75، وهدف وحيد بعد العودة من فترة استراحة بين الشوطين.
وعلى صعيد الأكثر تسجيلاً لها، «الفُرسان» و«النمور»، كان يحيى الغساني «البديل» مُشاركاً في هدفين، صنعهما لزميليه البديلين برينو كاسكاردو ومحمد جمعة المنصوري، بجانب «ثُنائية» جواو مارسيلو ونيمانيا ماكسيموفيتش، في حين أحرز أحمد أبو ناموس هدفين من صناعة سامان قدوس وياسر البلوشي، بالإضافة إلى «دويتو» سيكو بابا جاساما وعبد العزيز الحمحمي، وجميعهم من البدلاء.

«أبيض الأشبال» بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية
خالد عيسى يفتح النار على التحكيم: الأخطاء تجاوزت الحدود والصمت لن يفيد
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الوصل
النصر
