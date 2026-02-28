الأندية الأكثر ربحاً من مبيعات القمصان.. صدارة إسبانية وسيطرة إنجليزية

معتز الشامي (أبوظبي)

تعد المنافسة على الألقاب جزءًا من ثقافة كرة القدم، فسواء كان ذلك بالسيطرة على البطولات، أو مقارنة خزائن الألقاب، أو حتى الفوز في مباريات الديربي الحاسمة، فإن عشاق كرة القدم لا يجدون متعة أكبر من مقارنة ناد بآخر.

ومن بين المقاييس غير الملموسة التي تستخدم غالباً في هذه النقاشات، حجم قاعدة جماهير كل ناد. أو مدى شعبية أي فريق في بلده وعلى مستوى العالم. بالطبع، يكاد يكون من المستحيل قياس هذا الأمر ومقارنته، إلى أن يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تقريره السنوي عن الوضع المالي، ليتمكن عالم كرة القدم أخيراً من إلقاء نظرة على أكثر أندية أوروبا مبيعاً لقمصان كرة القدم خلال العام الماضي.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن برشلونة، عملاق الليجا، هو النادي الأكثر ربحاً من مبيعات المنتجات والأطقم الرياضية في عام 2025، حيث بلغت إيراداته 277 مليون يورو خلال العام، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 63% عن العام السابق، ويتجاوز إيرادات ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 46 مليون يورو.

ويتفوق برشلونة الإسباني بفارق كبير على باقي أكبر الأندية الأوروبية في هذا الصدد، بينما يحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث بعد ارتفاع إيراداته من مبيعات المنتجات والأطقم الرياضية بنسبة 11% لتصل إلى 189 مليون يورو، ما يجعل بطل الدوري الألماني (البوندسليجا) ثالث أكثر الأندية شعبية في العالم وفقا لهذا المعيار.

وبعد تجاوز المراكز الثلاثة الأولى، يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز بالسيطرة على بقية القائمة. فمن المركز الرابع إلى المركز العشرين، يوجد ما لا يقل عن 7 أندية من البريميرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد وأرسنال المركزين الرابع والخامس على التوالي، يليهما ليفربول وتوتنهام في المركزين السادس والسابع، ثم تشيلسي (التاسع)، ومانشستر سيتي (الحادي عشر)، ونيوكاسل (الثامن عشر).

وعندما نجمع بين الأندية الإنجليزية وسلتيك الاسكتلندي صاحب المركز العشرين، فهذا يعني أن 8 من أكبر 20 نادياً في العالم من حيث عائدات بيع الأطقم والمنتجات الترويجية هي أندية بريطانية.

وينضم إليهم 3 أندية من تركيا؛ جلطة سراي (الثامن)، فناربخشة (الثاني عشر)، وبشكتاش (السابع عشر)، بينما يمثل الدوري الإيطالي كل من ميلان (الثالث عشر)، يوفنتوس (الخامس عشر)، وإنتر ميلان (السادس عشر)، أما باريس سان جيرمان الفرنسي فيأتي في المركز العاشر، وآياكس أمستردام الهولندي (التاسع عشر) فهما الممثلان الوحيدان لفرنسا وهولندا.