خالد عيسى يفتح النار على التحكيم: الأخطاء تجاوزت الحدود والصمت لن يفيد

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد خالد عيسى، قائد فريق العين، أن فريقه يتعرض لأخطاء تحكيمية متكررة أثرت بشكل مباشر على نتائجه هذا الموسم، مشدداً على أن ضياع مجهود اللاعبين بسبب قرارات غير موفقة أصبح أمراً غير مقبول.

وجاءت تصريحات خالد عيسى عقب فوز العين على خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين، حيث عبّر عن استيائه من بعض القرارات التحكيمية التي يرى أنها حرمت الفريق من نقاط مستحقة، مؤكداً أن كرة القدم بطبيعتها لا تخلو من الأخطاء، سواء من اللاعبين أو الحكام، لكن تكرار الأخطاء المؤثرة ضد فريقه تجاوز الحد المقبول.

وقال قائد العين إن هناك أهدافاً أُلغيت وقرارات وصفها بغير المبررة، تسببت في استنزاف نقاط الفريق خلال مشواره في الدوري، مضيفاً: "نرفض التعرض لأخطاء تحكيمية غير مبررة في كل مباراة، هذا الأمر أصبح زائداً عن حده"

وأشار خالد عيسى إلى أن العين يُعد أكثر الأندية تضرراً من القرارات التحكيمية هذا الموسم، على حد تعبيره، مؤكداً أن اللاعبين يبذلون مجهوداً كبيراً داخل الملعب، ومن غير المقبول أن يضيع هذا المجهود بسبب أخطاء يمكن تفاديها.

ورغم انتقاداته، شدد قائد الفريق على أن العين مستمر في المنافسة على جميع البطولات، موضحاً أن الفريق سيقاتل حتى النهاية في سباق الدوري، خاصة مع تبقي 8 جولات فقط على ختام المسابقة، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التحديات لن تثني الفريق عن هدفه، مشيراً إلى أن العين سيواصل المنافسة بقوة مهما كانت الظروف، سعياً لحصد اللقب وإسعاد جماهيره.