الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خالد عيسى يفتح النار على التحكيم: الأخطاء تجاوزت الحدود والصمت لن يفيد

خالد عيسى يفتح النار على التحكيم: الأخطاء تجاوزت الحدود والصمت لن يفيد
28 فبراير 2026 14:01

معتز الشامي (أبوظبي) 
أكد خالد عيسى، قائد فريق العين، أن فريقه يتعرض لأخطاء تحكيمية متكررة أثرت بشكل مباشر على نتائجه هذا الموسم، مشدداً على أن ضياع مجهود اللاعبين بسبب قرارات غير موفقة أصبح أمراً غير مقبول.
وجاءت تصريحات خالد عيسى عقب فوز العين على خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين، حيث عبّر عن استيائه من بعض القرارات التحكيمية التي يرى أنها حرمت الفريق من نقاط مستحقة، مؤكداً أن كرة القدم بطبيعتها لا تخلو من الأخطاء، سواء من اللاعبين أو الحكام، لكن تكرار الأخطاء المؤثرة ضد فريقه تجاوز الحد المقبول.
وقال قائد العين إن هناك أهدافاً أُلغيت وقرارات وصفها بغير المبررة، تسببت في استنزاف نقاط الفريق خلال مشواره في الدوري، مضيفاً: "نرفض التعرض لأخطاء تحكيمية غير مبررة في كل مباراة، هذا الأمر أصبح زائداً عن حده"
وأشار خالد عيسى إلى أن العين يُعد أكثر الأندية تضرراً من القرارات التحكيمية هذا الموسم، على حد تعبيره، مؤكداً أن اللاعبين يبذلون مجهوداً كبيراً داخل الملعب، ومن غير المقبول أن يضيع هذا المجهود بسبب أخطاء يمكن تفاديها.
ورغم انتقاداته، شدد قائد الفريق على أن العين مستمر في المنافسة على جميع البطولات، موضحاً أن الفريق سيقاتل حتى النهاية في سباق الدوري، خاصة مع تبقي 8 جولات فقط على ختام المسابقة، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التحديات لن تثني الفريق عن هدفه، مشيراً إلى أن العين سيواصل المنافسة بقوة مهما كانت الظروف، سعياً لحصد اللقب وإسعاد جماهيره.

أخبار ذات صلة
أهداف «البدلاء» المُشتركة.. «ظاهرة» في دوري أدنوك للمُحترفين
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عوشة القبيسي
خالد عيسى
العين
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©