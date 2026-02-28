أكثر 10 أندية إنفاقاً على رواتب اللاعبين.. السيطرة إنجليزية

معتز الشامي (أبوظبي)

يحلم ملايين الأطفال بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم منذ صغرهم، لكن نسبة ضئيلة منهم فقط تحقق طموحاتهم. يكاد يكون من المستحيل الوصول إلى قمة الرياضة الأكثر شعبية في العالم، لكنها مهنة مربحة للغاية لمن ينجح في ذلك، وعلى مر العقود، ارتفعت أجور لاعبي كرة القدم بشكل كبير، حيث يكسب النجوم البارزون الآن مئات الآلاف أسبوعياً.

ويعد كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأعلى أجراً في العالم، حيث يتقاضى أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد راتباً خيالياً مع نادي النصر السعودي.

وبطبيعة الحال، لا تعلن الأندية الكبرى عن قوائم رواتب لاعبيها، لكن التقرير السنوي للوضع المالي الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يُسلط الضوء على حجم رواتب لاعبي الأندية.

لكن ما هي الأندية التي لديها أكبر فواتير رواتب؟.

ليس من المستغرب أن تهيمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على قائمة العشرين الأوائل بتسعة أندية، حيث يمتلك مانشستر سيتي أعلى فاتورة رواتب خلال موسم 2024/25، وفقاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبلغت رواتب لاعبي السيتي 557 مليون يورو، وكان إيرلينج هالاند اللاعب الأعلى أجراً بينهم. ويحتل برشلونة المركز الثاني (551 مليون يورو) متقدماً بفارق ضئيل عن باريس سان جيرمان.

ويكمل ريال مدريد (514 مليون يورو) وليفربول (509 ملايين يورو) قائمة الخمسة الأوائل، فهما الناديان الوحيدان الآخران اللذان تتجاوز رواتب لاعبيهما 500 مليون يورو.

ويحتل تشيلسي المركز السادس (455 مليون يورو) يليه بايرن ميونيخ بالمركز السابع في الدوري الألماني برصيد 443 مليون يورو، ويتصدر قائد منتخب إنجلترا هاري كين قائمة الأعلى أجراً في الفريق البافاري.

ويكمل قائمة العشرة الأوائل كل من؛ مانشستر يونايتد (416 مليون يورو) وأرسنال (413 مليون يورو) وتوتنهام (318 مليون يورو)، يتصدر إنتر ميلان، وصيف دوري أبطال أوروبا، قائمة أندية الدوري الإيطالي برصيد 260 مليون يورو، متقدماً بفارق ضئيل على غريمه التقليدي يوفنتوس (245 مليون يورو).

ويحتل جلطة سراي المركز الخامس والعشرين في قائمة أفضل الأندية من خارج الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 178 مليون يورو.