الرياضة

ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»

ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
28 فبراير 2026 16:45

معتز الشامي (أبوظبي)
يتصدر بايرن ميونيخ الدوري الألماني هذا الموسم، ووصل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي كأس ألمانيا، ولا تزال فرصة تحقيق الثلاثية قائمة، ولعب الثلاثي الهجومي هاري كين، ومايكل أوليس، ولويس دياز دوراً كبيراً في هذا النجاح. في جميع المسابقات، بعدما سجلوا 75 هدفاً، وهم في طريقهم ليصبحوا أول ثلاثي في البوندسليجا يتجاوز حاجز الـ100 هدف في موسم واحد.
ومع ذلك، من المرجح أن يبقى الرقم القياسي الأسطوري لأفضل ثلاثي في تاريخ كرة القدم بعيد المنال، حيث حقق هجوم برشلونة، بقيادة ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ونيمار (MSN) إنجازاً تاريخياً لا مثيل له في موسم 2015/2016 بتسجيله 131 هدفاً.
وسجل كين 43 هدفاً حتى الآن، منها 28 هدفاً في الدوري الألماني، ويتقدم على كيليان مبابي وإيرلينج هالاند في سباق جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي. ويقترب أكثر فأكثر من تحطيم رقم روبرت ليفاندوفسكي القياسي البالغ 41 هدفاً في موسم واحد بالدوري الألماني.
كما بات أوليس على بعد خطوة من تحطيم رقم قياسي آخر، حيث سجل 13 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة هذا الموسم، منها 18 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني الممتاز. ويحتاج إلى 4 تمريرات حاسمة فقط لمعادلة الرقم القياسي البالغ 22 تمريرة حاسمة في موسم واحد، والذي سجّله لاعب لايبزيج السابق إميل فورسبيرج.
وفي غضون ذلك، لم يحتج دياز، الذي انضم من ليفربول في الصيف مقابل 70 مليون يورو، إلى وقت يذكر للتأقلم، كما هو متوقع من لاعب كبير مخضرم. في جميع المسابقات، سجل 19 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة في 33 مباراة. لقد تجاوز بالفعل رصيده التهديفي في كل موسم من مواسمه الأربعة في أنفيلد. 
فهل يكفي ثلاثة نجوم من بايرن ميونيخ في أوج عطائهم لتحطيم الرقم القياسي الأسطوري لبرشلونة؟.
يسجل ثلاثي ميونيخ حالياً معدل 2.16 هدف في المباراة الواحدة، بينما بلغ معدل ثلاثي برشلونة 2.60 هدف في المباراة الواحدة خلال موسم 2015/2016. لتحقيق ذلك، يتعين على كين وأوليس ودياز تحسين أدائهم بشكل ملحوظ، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال هناك 4 مباريات متبقية في الدوري الإسباني، مما يزيد من فرص تسجيل المزيد من الأهداف.
ومع ذلك، يمتلك كين وأوليس ودياز ست فرص إضافية لتحسين معدلهم التهديفي، بالإضافة إلى المباريات الـ 14 المتبقية، وذلك بفضل دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، وصل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2015/2016، وفاز بلقب الدوري وكأس ملك إسبانيا.
ومع ذلك، يملك كين وأوليس ودياز 6 فرص إضافية لتحسين معدلهم، إضافة إلى المباريات الـ 14 المتبقية، وذلك بفضل دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.
وبانتقال سواريز، من ليفربول إلى برشلونة عام 2014، اكتمل ما كان يعتبر أفضل ثلاثي هجومي في العالم لأكثر من 3 سنوات: 122 هدفاً في موسم 2014/15، و131 هدفاً في موسم 2015/16، و110 أهداف في موسم 2016/17. لم يسهم هذا الثلاثي في فوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا فحسب، بل أيضاً بلقبين في الدوري الإسباني و3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، وبانتقاله مقابل 222 مليون يورو، وهي أغلى صفقة في التاريخ، أنهى نيمار هذا الثلاثي في صيف 2017.
أعلى ثلاثيات تسجيلاً للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى بجميع المسابقات بالقرن 21 
1- سواريز (59) ميسي (41) نيمار (31) موسم (15/16): 131 هدفاً
2- ميسي (58) نيمار (39) سواريز (25) موسم (14/15): 122 هدفاً
3- رونالدو (60) بنزيمة (32) هيجوين (25) موسم (11/12): 118 هدفاً
4- ميسي (54) سواريز (36) نيمار (20) موسم (16/17): 110 أهداف
5- ميسي (73) فابريجاس (15) تشافي (14) موسم (11/12): 102 هدف
6- ميسي (38) إيتو (36) هنري (26) موسم (08/09: 100 هدف
7- رونالدو (61) بنزيمة (22) بيل (17) موسم (14/15) 100 هدف
8- ميسي (53) - فيلا (23) بيدرو (22) موسم (10/11): 98 هدفاً
9- رونالدو (51) بنزيمة (28) بيل (19) موسم (15/16): 98 هدفاً
10- رونالدو (51) بنزيمة (24) بيل (22) موسم (13/14): 97 هدفاً

