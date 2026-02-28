«أبيض الأشبال» بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية

دبي (الاتحاد)

حصد منتخب الإمارات للأشبال لقب بطولة كأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 عاماً، بفوزه على فريق جي ريدز برباعية في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الجمعة، على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي.

واختتمت فعاليات البطولة بتسلّم أشبال منتخب الإمارات الميداليات الذهبية وكأس البطولة لتلك الفئة، فيما حصل فريق جي ريدز على ميداليات المركز الثاني، ونال فريق الإمارات المركز الثالث.

كما تم تسليم ميداليات للفرق أصحاب المراكز من الرابع إلى الحادي عشر على النحو التالي، النصر، الوصل، الفرسان، شباب الأهلي، عجمان، دبا الحصن، أيريش والرمس.

وتختتم بطولة اتحاد الإمارات لكرة القدم الرمضانية مساء اليوم، بإقامة منافسات تحت 13 عاماً على ملاعب الاتحاد في دبي.