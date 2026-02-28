الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الأشبال» بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية

«أبيض الأشبال» بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية
28 فبراير 2026 14:41

دبي (الاتحاد)
حصد منتخب الإمارات للأشبال لقب بطولة كأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 عاماً، بفوزه على فريق جي ريدز برباعية في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الجمعة، على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي.
واختتمت فعاليات البطولة بتسلّم أشبال منتخب الإمارات الميداليات الذهبية وكأس البطولة لتلك الفئة، فيما حصل فريق جي ريدز على ميداليات المركز الثاني، ونال فريق الإمارات المركز الثالث.
كما تم تسليم ميداليات للفرق أصحاب المراكز من الرابع إلى الحادي عشر على النحو التالي، النصر، الوصل، الفرسان، شباب الأهلي، عجمان، دبا الحصن، أيريش والرمس.
وتختتم بطولة اتحاد الإمارات لكرة القدم الرمضانية مساء اليوم، بإقامة منافسات تحت 13 عاماً على ملاعب الاتحاد في دبي.

أخبار ذات صلة
أهداف «البدلاء» المُشتركة.. «ظاهرة» في دوري أدنوك للمُحترفين
«ثلاثية رحيمي» تعيد العين إلى صدارة دوري أدنوك
اتحاد الكرة
أبيض الأشبال
شباب الأهلي
الوصل
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©