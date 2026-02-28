ليفربول يقسو على وستهام بخماسية

لندن (د ب أ)

أمطر ليفربول شباك ضيفه وستهام يونايتد ليهزمه بنتيجة 5 / 2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بثلاثية في الشوط الأول سجلها هوجو إيكيتيكي وفيرجيل فان دايك وأليكسيكس ماك أليستر في الدقائق 5 و24 و43، وأضاف كودي جاكبو وآكسيل ديساسي مدافع وستهام بالخطأ في مرماه الهدفين الرابع والخامس بالدقيقتين 70 و82.

وقلص الضيوف الفارق بهدفين سجلهما توماس سوتشيك وفالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 49 و75.

وحقق ليفربول فوزه الثالث توالياً ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، متخلفاً بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي سيستقبل كريستال بالاس، غداً الأحد، في إطار نفس الجولة.

وبقى وستهام في منطقة الخطر، بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر، ليبقى مهدداً بالهبوط. وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، سقط نيوكاسل يونايتد على أرضه ووسط جماهيره بالخسارة أمام إيفرتون بنتيجة 2 / 3 في ملعب "سانت جيمس بارك". أحرز جاراد برانثويت وبيتو وثيرنو باري أهداف الضيوف في الدقائق 19 و34 و83، بينما سجل جاكوب رامزي وجاكوب ميرفي هدفي نيوكاسل في الدقيقتين 32 و82.

تجاوز إيفرتون بهذا الفوز كبوة الخسارة في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، بينما واصل نيوكاسل نتائجه المتواضعة بخسارة رابعة في آخر خمس جولات ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مواجهة ثالثة، فاز برينتفورد على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4 / 3 بعد مباراة مثيرة على ملعب "تيرف مور".

وسجل أهداف برينتفورد، ميكيل دامسجارد "ثنائية" وإيجور تياجو وكيفن شايد في الدقائق 9 و25 و34 و93، بينما أحرز أهداف بيرنلي، مايكل كايود لاعب برينتفورد بالخطأ في مرماه وجيدون أنتوني وزيان فليمينج في الدقائق 3+45 و47 و60.

كما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لتحرم بيرنلي من هدف التعادل 4 / 4 بداعي التسلل ضد لاعبه آشلي بارنز في الدقيقة 98.

رفع برينتفورد رصيده إلى 43 نقطة ليقفز للمركز السابع، بينما يقبع بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.