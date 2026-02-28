بروفة «كأس دبي العالمي».. «ريبلز رومانس» يواصل تألقه في «سوبر ساترداي»

عصام السيد (دبي)

كشفت أمسية حفل سباقات «الإمارات سوبر ساترداي»، التي أقيمت اليوم بمضمار ميدان، جاهزية الخيول الفائزة لأمسية مونديال «كأس دبي العالمي» المقررة في 28 مارس المقبل، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز المالية للحفل 10.3 ملايين درهم برعاية «طيران الإمارات».

وأكد "ريبلز رومانس" أنه أكثر الخيول نجاحاً في تاريخ جودلفين، بعد أن حصد بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة ويليام بيوك "ثنائية"، جائزة الشوط السابع لمسافة 2410 متر (عشب) على لقب سباق دبي مدينة الذهب للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثالثة) لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 سنوات، وللخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.400.000 درهم إماراتي، ليتأهل لسباق لونجين دبي شيماء كلاسيك «للفئة الأولى».

واستأثرت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالأضواء من خلال ثنائية، حيث حلق "قدوة" بإشراف مايكل كوستا وقيادة ريان مور، بجائزة الشوط الخامس لمسافة 1800 متر (عشب) على لقب سباق سنجسبيل ستيكس للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثانية) لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية للخيول عمر 3 سنوات وعمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.400.000 درهم، ليتأهل إلى سباق دبي تيرف للفئة الأولى.

وحقق "ميدان" الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سايمون واد كريسفورد، وقيادة ويليام بيوك، في الشوط السادس لمسافة 2000 متر (رملي)، على لقب سباق آل مكتوم كلاسيك للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثانية) لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 سنوات، وللخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.700.000 درهم، ليتأهل مباشرة إلى سباق كأس دبي العالمي «الفئة الأولى».

وخطف الجواد الرمادي "فلاح" لشهاب بن حارب بن ثويني آل سعيد، بإشراف أحمد البلوشي، وقيادة المعتصم البلوشي، نجومية الشوط الأول لمسافة 2000 متر (رملي) على لقب تحدي آل مكتوم، الجولة الثالثة للخيول العربية الأصيلة (للفئة الأولى) للخيول من عمر 5 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 600.000 درهم.

وانتزعت المهرة "بيانا" لاس سي إي أي هارس دي فورست، بإشراف نيكولاس كويلري، وقيادة ستيفان باسكويه المركز الأول في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر (عشب) على لقب سباق جميرا 1000 جينيز للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم) للمهرات فقط عمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 800.000 درهم.

وقلب "نيتيف أبروتش" لحمدان حرمش، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، التوقعات في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر (عشب) على لقب سباق ند الشبا تيرف سبرنت للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثالثة) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.200.000 درهم، ليتأهل لسباق القوز سبرينت "للفئة الأولى".

وأكد "النصيب" لمحمد عبد الله الشحي بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سيلفستر ديسوزا، بانه نجم السرعة بعد أن حصد جائزة الشوط الرابع لمسافة 1200 (رملي) على لقب مهب الشمال للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الثالثة) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.200.000 درهم، ليتأهل لسباق دبي جولدن شاهين «للفئة الأولى».

وأكد "كوميشنر كينج" لفيصل محمد القحطاني، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، حسن ترشيحه بفوز لافت بالشوط الثامن لمسافة 1600 متر (رملي) على لقب برج نهار للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثالثة) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.200.000 درهم.

ومنح "تايتل رول" لدي سميث، ومسز جون ماجنير، ومايكل تابور "الثنائية" للمدربين سايمون واد كريسفورد والفارس ريان مور في الشوط التاسع لمسافة 1600 (عشب) على لقب سباق جميرا 2000 جينيز للخيول المهجنة الأصيلة "قوائم" للخيول عمر 3 سنوات فقط، وقيمة جائزته 800.000 درهم.