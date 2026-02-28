كولو مواني الهدف الأبرز لـ «اليوفي» مع غموض مستقبل فلاهوفيتش

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل يوفنتوس رسم ملامح مشروعه للموسم المقبل، وسط تحركات متسارعة على صعيد سوق الانتقالات، حيث يظل المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني الهدف الأول لإدارة "السيدة العجوز"، في ظل استمرار الغموض حول مستقبل الصربي دوشان فلاهوفيتش في تورينو.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "توتوسبورت"، فإن المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي يستعد لفتح باب مفاوضات تجديد عقده، ربط استمراره بخطة النادي الصيفية، مطالباً بصفقة كبيرة واحدة على الأقل في كل خط. ويأتي كولو مواني، المعار إلى توتنهام والمملوك لباريس سان جيرمان، على رأس أولويات الإدارة للموسم المقبل.

وكان يوفنتوس قد حاول بالفعل استعادة اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن توتنهام رفض التخلي عنه. ورغم ذلك، تؤكد التقارير أن النادي الإيطالي سيجدد محاولاته لضمه في الصيف المقبل، بغض النظر عن مصير فلاهوفيتش، الذي ينتهي عقده في يونيو، مع توقعات باستئناف مفاوضات التجديد الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد التدعيمات الأخرى، يتحرك يوفنتوس أيضاً نحو صفقات مجانية محتملة، من بينها الظهيران أوسكار مينجيزا وزكي تشيليك، بينما يبرز اسما برناردو سيلفا وساندرو تونالي كأبرز الأهداف في خط الوسط.

وفي المقابل، تشير التقارير إلى اقتراب رحيل تيون كوبمينيرز، إضافة إلى اهتمام أندية الدوري الإنجليزي بضم فيديريكو جاتي، فضلاً عن احتمالية مغادرة الحارسين ميشيل دي جريجوريو وماتيا بيرين.