سباق الجري يضيء دروب الوثبة في أمسية الـ 3000 عدّاء

معتز الشامي (أبوظبي)



يضيء اليوم سباق الجري دروب منطقة الوثبة في أمسية مرتقبة بمشاركة ضخمة من العدّائين من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية والجنسيات، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد

آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتُعدّ هذه البطولة الأكبر في الدولة خلال الشهر الفضيل، وتشهد مشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي في 16 لعبة، حيث تتواصل المنافسات حتى 28 رمضان الجاري بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين درهم.

ويُعَدُّ سباق الجري هذا الأكبر من نوعه في منطقة الوثبة، ويمتدّ لمسافة 5 كلم، انطلاقاً وعودة إلى مهرجان الشيخ زايد، على أن يجتاز المشاركون مساراً داخل منطقة الوثبة. ويتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى نحو 3 آلاف عدّاء وعدّاءة، مع تواصل تلقّي طلبات التسجيل حتى الساعات الأخيرة قبل ضربة البداية، علماً بأنه سيتم تكريم الفائزين وفق العديد من الفئات، من خلال تخصيص فئة للمواطنين والمواطنات، وأخرى للجنسيات المفتوحة، والفئات العمرية المتنوعة لتحفيز الجيل الصاعد على تبنّي الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وأكد محمد حسين الشاطري، مدير إدارة الفعاليات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، أن الترتيبات في بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، تسير وفق التحضيرات المسبقة، وهو ما جعلنا نتابع خلال الأسبوع الأول من الحدث مستويات متميزة في جميع المسابقات الرياضية، إلى جانب الإقبال الجماهيري الكبير، فيما يسود الترقب حالياً لسباق الجري الذي يحتضن أكبر تجمع في يوم واحد على الإطلاق لنفس العدد من الرياضيين، مما يجعله أشبه بمهرجان رياضي مجتمعي ضخم يعزّز من أهداف وغايات البطولة الرامية إلى تحفيز الجميع على ممارسة النشاط البدني والاستفادة من المرافق المتطورة التي وفّرتها الحكومة الرشيدة من مسارات لممارسة الجري، ومختلف الألعاب الرياضية.

على صعيد آخر، تنطلق اليوم منافسات الكرة الطائرة، والتي تتواصل حتى 13 مارس المقبل، بمشاركة نخبة من الفرق واللاعبين، على أن يجري تنظيم مسابقة كرة الطائرة الشاطئية خلال الفترة من 3 إلى 12 مارس.

وأوضح عوض المنصوري، الأمين العام المساعد لاتحاد الطائرة، أن بطولة كرة الطائرة تضم أكثر من 15 فريقاً، على أن يشارك 12 فريقاً في مسابقة الكرة الشاطئية، علماً بأن باب التسجيل مفتوح للاعبين الهواة والمحترفين.

وتتجه الأنظار اليوم أيضاً، نحو ختام منافسات مسابقة الشطرنج، والتي أقيمت على مدار يومين بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات.

وانطلقت كذلك منافسات بطولة كرة السلة الثلاثية، بإقامة 21 مباراة في اليوم الأول، اتسمت بالحماسية، وكان فريقا دبي وتيليفيكسل هما الأبرز، حيث تصدّرا الترتيب بتحقيقهما أربعة انتصارات دون أي خسارة.

على الجانب الآخر، تشهد مسابقة الكريكيت التي تمت إضافتها إلى البطولة، إقبالاً واسعاً على التسجيل، وذلك مع مواصلة الحملة الترويجية للبطولة بمختلف اللغات، من خلال العربية، والإنجليزية، والأوردو، والهندية، والفارسية، وغيرها، وذلك للوصول إلى جميع شرائح المجتمع المحلي، وتحفيز جميع الأفراد المقيمين في الدولة على المشاركة في هذه البطولة الرمضانية الشاملة.