انسحاب جريكسبور للإصابة يمنح ميدفيديف لقب «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)



تُوِّج الروسي دانييل ميدفيديف بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة، وهو لقبه الثاني في البطولة خلال أربعة أعوام، بعد إعلان فوزه باللقب إثر انسحاب الهولندي تالون جريكسبور بسبب الإصابة.

وكان جريكسبور تعرض لإصابة في العضلة الخلفية اليسرى للفخذ خلال مباراته أمام الروسي أندري روبليف في الدور نصف النهائي أمس الأول، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية عدم جاهزيته لخوض المباراة النهائية لبطولة الرجال من فئة 500 نقطة.

وقال ميدفيديف، الذي حقق لقبه الأول في دبي عام 2023: «بالطبع هذا أمر مؤسف، لكن تالون جريكسبور بدا مصاباً أمس، ولا يمكن التنبؤ بتطور مثل هذه الإصابات خلال الليل». وأضاف «لا يمكنني فعل شيء حيال ذلك، لقد قدمت بطولة رائعة في المباريات الأربع التي خضتها، وكنت أتمنى لعب النهائي، لكنني سعيد بالفوز باللقب».

وأشار ميدفيديف إلى أن التنس رياضة سريعة التقلب، معرباً عن أمله في نقل الثقة التي اكتسبها من أدائه القوي هذا الأسبوع إلى بطولة إنديان ويلز القادمة.