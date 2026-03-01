لغة الأرقام.. مَنْ يحسم قمة أرسنال وتشيلسي في البريميرليج اليوم؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف أرسنال فريق تشيلسي في مباراة حاسمة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات، مساء اليوم الأحد، ويتجدد اللقاء بين الفريقين للمرة الرابعة في 3 أشهر، حيث يستضيف فريق ميكيل أرتيتا فريق البلوز في سعيهم للفوز بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

وفي وقت سابق من هذا العام، تغلّب أرسنال على تشيلسي في مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة، حيث فاز بنتيجة 3-2 في ستامفورد بريدج، و1-0 في ملعب الإمارات. ونجح تشيلسي في إجبار أرسنال على التعادل 1-1 في آخر مباراة له في الدوري في نوفمبر 2025.

وخسر أرسنال مباراة واحدة فقط من آخر 25 مباراة ديربي لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز (18 فوزاً و6 تعادلات)، وكانت هزيمته على أرضه أمام وست هام بنتيجة 1-0 في فبراير الماضي.

وفي غضون ذلك، خسر تشيلسي 8 من آخر 9 مباريات له خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فرق تصدرت جدول الترتيب، وفاز في المباراة المتبقية بنتيجة 2-1 على مانشستر سيتي في مايو 2021.

ولعب تشيلسي 9 مباريات خارج أرضه في الدوري الممتاز ضد أرسنال عندما كان الأخير متصدراً، وفاز في واحدة منها (تعادل في اثنتين وخسر 6)، وكانت بنتيجة 2-0 في مارس 1948.

كما حقق تشيلسي الفوز في مباراتيه خارج أرضه في البريميرليج تحت قيادة ليام روزينيور. وكان آرني سلوت، مدرب ليفربول، آخر مدرب في الدوري يفوز في أول 3 مباريات له خارج أرضه، بينما كان آخر إنجليزي يحقق هذا الإنجاز هو تيم شيروود مع توتنهام في موسم 2013-2014.

وتُرجّح شبكة أوبتا فوز أرسنال بلقب البريميرليج بنسبة 83.1%. ويعتبر أرسنال المرشح الأوفر حظاً للفوز في هذه المباراة، بنسبة 62.8%، بينما تبلغ نسبة فوز تشيلسي 17.4% فقط، وتبلغ نسبة التعادل 19.8%.

أما من حيث المواجهات المباشرة تاريخياً، فقد التقى الناديان اللندنيان لأول مرة عام 1907، ولعبا 214 مرة حتى الآن، فاز أرسنال في 87 مباراة، بينما فاز تشيلسي في 66 مباراة، وانتهت 61 مباراة بالتعادل.

وهيمن أرسنال على العديد من المباريات الأخيرة ولم يهزم أمام تشيلسي في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، و10 مباريات في جميع المسابقات، وفي مباراته الثانية كمدرب لآرسنال في ديسمبر 2019، خسر أرتيتا بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات أمام تشيلسي. منذ ذلك الحين، لم يخسر فريقه سوى مباراة واحدة من أصل 15 مباراة أمام البلوز في جميع المسابقات (10 انتصارات و4 تعادلات).

وفي الواقع، تُعد انتصارات أرتيتا العشرة على تشيلسي هي الأعلى له على الإطلاق ضد أي فريق آخر خلال فترة تدريبه لآرسنال (بالتساوي مع انتصاراته العشرة على وولفرهامبتون)، كما سجّل أرسنال بقيادة أرتيتا 31 هدفاً في مرمى تشيلسي، وهو أعلى رقم يسجّله ضد أي فريق آخر.

ولم يحقق تشيلسي أي فوز في آخر 8 مباريات له في الدوري أمام أرسنال (3 تعادلات و5 هزائم)، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية له منذ سلسلة من 19 مباراة بين عامي 1995 و2005.

فيما فاز أرسنال في آخر 3 مباريات له على أرضه في الدوري أمام تشيلسي، وكان آخر فوز متتالٍ له على تشيلسي في عدد أكبر من المباريات بين عامي 1990 و1994 (5 مباريات).