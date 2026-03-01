الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر بطلاً لـ«دوري الطائرة» للمرة التاسعة

النصر بطلاً لـ«دوري الطائرة» للمرة التاسعة
1 مارس 2026 12:38

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
تُوِّج النصر بطلاً لدوري الرجال لكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بعدما تفوّق على منافسه الجزيرة 3-1 في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على صالة نادي العين، وحسم «العميد» المواجهة بنتائج الأشواط (25- 21, 25-25,22 -23, 25-20)، ليحصد لقبه التاسع في تاريخه، والأول منذ موسم 2020-2021 حين تفوّق على بني ياس بنتيجة 3-2 في النهائي.
وحرم النصر منافسه الجزيرة من التتويج بدرع الدوري للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2023-2024، بعدما كان «العميد» قد فاز في ذهاب النهائي 3-0، قبل أن يخسر الإياب 2-3، ليحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة حسمها الأزرق بأفضلية واضحة.
وكان النصر قد بلغ النهائي، بتجاوزه العين 3-2 في المباراة الفاصلة، ضمن الدور نصف النهائي، فيما تأهل الجزيرة بعد تخطيه بني ياس «حامل اللقب» بالنتيجة ذاتها في الدور نفسه.
ومثّل التتويج بدرع الدوري ثاني ألقاب النصر في الموسم الجاري 2025-2026، بعدما استهل «الأزرق» موسمه بإحراز لقب كأس الاتحاد، أولى بطولات الموسم، إثر فوزه على بني ياس بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة الفاصلة.
وشهد مراسم التتويج عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وعبدالعزيز السلمان، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية برئاسة عبدالرزاق الهاشمي، ونائبه عبدالباسط علي.

أخبار ذات صلة
عبدالرزاق الهاشمي: «ألقاب الطائرة» ثمرة دعم القيادة وتأكيد ريادة «العميد»
شد الحبل تنافس ساخن بين 25 فريقاً في «ند الشبا الرياضية»
الكرة الطائرة
اتحاد الكرة الطائرة
فريق النصر
فريق الجزيرة للكرة الطائرة
دوري الطائرة
