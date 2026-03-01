«الآسيوي» يؤجّل أدوار الحسم في «النخبة» وآسيا 2

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل عدد من مباريات الأدوار الإقصائية في مسابقاته للأندية، وأوضح الاتحاد في بيان رسمي إعادة جدولة مباريات ذهاب دور الـ16 لمنطقة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي كان مقرراً إقامتها يومي 2 و3 مارس 2026، إلى موعد يُحدد لاحقاً.

كما تقرر تأجيل مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في كلٍّ من دوري أبطال آسيا 2 ودوري التحدي الآسيوي، التي تشارك فيها أندية من منطقة الغرب، والتي كان من المفترض إقامتها يومي 3 و4 مارس 2026، وذلك حتى إشعار آخر.

في المقابل، أكد البيان أن المباريات التي تشارك فيها أندية من منطقة الشرق في جميع مسابقات الأندية ستُقام وفق الجدول المحدد سابقاً، دون أي تغيير.

وكانت ثلاثة أندية من دوري أدنوك للمحترفين تستعد لخوض مواجهات حاسمة في الأدوار الإقصائية، إذ كان من المنتظر أن يستقبل الوحدة ضيفه الاتحاد السعودي، فيما يلتقي شباب الأهلي مع تراكتور في ثُمن نهائي «النخبة».

وفي دوري أبطال آسيا 2، كان الوصل على موعد مرتقب مع النصر السعودي في الدور ربع النهائي، بعدما تأهّل الأخير على حساب أركاداغ التركماني.

ويترقب الشارع الكروي في غرب القارة الإعلان عن المواعيد الجديدة، في ظل أهمية هذه المرحلة من المنافسات، والتي تمثّل محطة مفصلية في مشوار الأندية الطامحة إلى بلوغ الأدوار النهائية.