الرياضة

شباب الأهلي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد لكرة السلة

1 مارس 2026 13:30

 
علي معالي (أبوظبي)
تأهل فريق شباب الأهلي لكرة السلة إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد بعد الفوز على الشارقة بنتيجة 104-91، على صالة نادي الشارقة، وليلتقي بذلك الفرسان مع نادي النصر يوم بعد غدٍ الثلاثاء، وكانت هذه المواجهة مؤجّلة بين الفريقين بعد المشاركة الآسيوية الأخيرة لشباب الأهلي، والتي أسفرت عن وداعه لدوري سوبر غرب آسيا.
جاءت المباراة قوية ومثيرة بين «الملك والفرسان»، وشهدت ندية كبيرة، وتألّق الشارقة في الربع الأول بالتقدم بفارق كبير (31-18)، ثم نجح شباب الأهلي في التفوق الواضح في بقية أرباع المباراة بنتيجة 27-15 و35-22 و24-23، ليؤكد «الفرسان» قدرتهم الفائقة على تحويل تأخرهم إلى انتصار مثير في نهاية المباراة، والتي أدارها طاقم دولي مكوّن من سالم الزعابي، ومحيي الدين خطاب ومحمد ريان، وراقبها الدولي حسين البلوشي.
وكان فريق النصر قد تأهل بعد الفوز على الوصل بنتيجة 94-76.

