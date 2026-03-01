مبابي إلى أين؟.. 8 إصابات و53 يوماً من الغياب!



معتز الشامي (أبوظبي)

من بين مزايا نجم ريال مدريد كيليان مبابي العديدة بنيته الجسدية الاستثنائية، وهذا لا يمكنه فقط من إحداث فرق في الملعب، بل يُظهر أيضاً قدرته المذهلة على تحمُّل الإصابات، وعلى الرغم من قضائه 10 سنوات في أعلى المستويات، لم يعانِ مبابي إلا من إصابات قليلة جداً، وكانت الإصابات التي تعرّض لها قصيرة الأمد.

ولهذا السبب، يشعر بالقلق الشديد إزاء إصابته الحالية، التي أجبرته على التوقف عن اللعب 5 مرات في الأشهُر الثلاثة الماضية، وتمنعه من الوصول إلى ذروة مستواه، وليس هذا فحسب، بل إن فترات غيابه تتزايد بشكل ملحوظ، وهو أمر غير معتاد عليه. في الواقع، ومع تبقِّي أشهُر عديدة من المنافسات، تجاوز مبابي بالفعل أطول فترة غياب له في موسم واحد.

وكان ذلك في موسم 2019-2020، عندما غاب لمدة 51 يوماً بسبب إصابتين، شد عضلي (33 يوماً) والتواء في الكاحل الأيمن مع تمزُّق في الرباط الجانبي (18 يوما)، وقد تجاوز بالفعل تلك الـ 51 يوماً، حيث بلغ مجموع غياباته هذا الموسم 53 يوماً نتيجة لثماني إصابات بدنية. وهو رقم قياسي من الواضح أن مبابي غير راض عنه.

وأدت براعة مبابي البدنية إلى تقديمه أداء مذهلاً موسماً بعد موسم، وفي الموسم الماضي وحده، غاب عن الملاعب لمدة 24 يوماً فقط بسبب الإصابات (3)، وكانت أطول فترة غياب له بسبب التهاب المعدة والأمعاء، الذي حرمه عملياً من المشاركة في كأس العالم للأندية وأبعده عن الملاعب لمدة 15 يوماً.

وبالعودة إلى الوراء، خلال مواسمه الثلاثة مع باريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى ريال مدريد، لم يتجاوز غياب مبابي 42 يوماً. لذا، فإن وضعه الحالي جديد عليه، وقد تركه محبطاً ومتحيّراً. يبدو أنه لا يستطيع إيقاف تراكم أيام غيابه، وهذا ما أربكه، إذ اعتاد أن يكون جاهزاً للمشاركة طوال الوقت تقريباً.

وأُصيب مبابي في ركبته اليسرى، إثر احتكاك تعرّض له خلال مباراة سيلتا فيجو في السابع من ديسمبر 2025. أجبره هذا الألم على الغياب عن مباراة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي بعد 3 أيام (كان على مقاعد البدلاء، لكنه لم يشارك).

وكان غيابه قصيراً، حيث عاد للمشاركة في المباراة التالية ضد ألافيس. لكن لم يكن كل شيء على ما يرام. فبعد عودته من عطلة عيد الميلاد، وبعد الحصة التدريبية المفتوحة التقليدية في فالديبيباس في نهاية العام، تفاقمت إصابة مبابي مجدداً.

فيما خضع لفحص بالرنين المغناطيسي كشف عن تلف في الرباط الجانبي الخارجي للمفصل، ما استدعى فترة نقاهة لا تقل عن 3 أسابيع. لكن اللاعب رقم 10 عاد تحت قيادة تشابي ألونسو بعد 11 يوماً فقط.

وبعد غيابه عن مباراة الدوري ضد ريال بيتيس (4 يناير) وديربي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني (8 يناير)، كان الضغط التنافسي هائلاً، مع اقتراب المباراة النهائية ضد برشلونة، وانتهى الأمر بمبابي بالسفر إلى السعودية بعد أن كان قد قرر البقاء في مدريد. شارك كبديل في الكلاسيكو ولعب 14 دقيقة فقط، فخسر ريال مدريد المباراة النهائية، وخسر مبابي مجدداً. هذه هي المرة الثالثة التي يغيب فيها بسبب إصابة في ركبته.

وغاب عن مباراة كأس الملك ضد ألباسيتي، ولكن بعد الخروج المؤلم من البطولة، لم يترك ضغط المباريات وحاجته الماسة للراحة التامة أي مجال لمبابي. تحمّل اللاعب بصبر حتى اضطر للتوقف مجدداً.

وتم استدعاؤه لمواجهة ريال سوسيداد، لكنه لم يلعب، كما حدث أمام مانشستر سيتي. هذه هي المرة الرابعة التي يغيب فيها بسبب الإصابة، ومؤشر آخر مقلق على أن الأمور لم تكن تسير على ما يرام مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة. وكل هذا دون التطرق إلى كأس العالم.