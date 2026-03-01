تعرّف على المرشحين البارزين للفوز بدوري أبطال أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)

أُجريت قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث تم تحديد مسارات الوصول إلى النهائي، فمَنْ هم المرشحون الأوفر حظاً للفوز بكأس «ذات الأُذنين» في المجر؟ قبل القرعة، كان أرسنال المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب الأول له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا/كأس أوروبا، وفقاً لشبكة «أوبتا».

ويواجه أرسنال في دور الـ 16 باير ليفركوزن، صاحب المركز 26 في تصنيف «أوبتا»، ولا يوجد سوى فريقين آخرَين متبقيين في البطولة يحتلان مركزاً أدنى، بما في ذلك بودو جليمت، الذي قد يواجهه أرسنال في ربع النهائي، إذا تمكّن الفريق النرويجي من تجاوز سبورتينج لشبونة.

ونتيجة لذلك، لا يزال أرسنال هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالبطولة بنسبة 27.4%، بحسب «أوبتا»، فيما تبلغ نسبة باير ليفركوزن 0.5% خلف أرسنال.

ويُعدّ بايرن ميونيخ من أبرز المرشحين لتحقيق نتائج جيدة، حيث قدّم بطل الدوري الألماني أداء مذهلاً هذا الموسم، وتأهل لمواجهة أتالانتا في دور الـ 16، ويمكن لفريق فينسنت كومباني بعد ذلك أن يلعب ضد ريال مدريد أو مانشستر سيتي في ربع النهائي. ويحتل العملاق البافاري المركز الثاني في توقعات الفوز بالبطولة بنسبة 14.3%، فيما تبلغ نسبة أتالانتا 1.1%.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في قائمة المرشحين للفوز باللقب (10.8%). أما ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي بـ 15 لقباً في دوري أبطال أوروبا، فيحظى بنسبة 2.8%، ما يجعله تاسع المرشحين للفوز.

ورغم إمكانية مواجهة باريس سان جيرمان في ربع النهائي وربما أحد فرق مدريد أو مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ في نصف النهائي، إلا أن ليفربول الذي يواجه جالاتا سراي في دور الـ 16 لا يزال يحظى بتوقعات إيجابية من قبل «أوبتا». وتتوقع الشبكة فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا بنسبة 12.8%، بينما فاز جالاتا سراي (0.2%).

ويواجه برشلونة نيوكاسل مرة أخرى بعد فوزه عليه 2-1 في مرحلة الدوري على ملعب سانت جيمس بارك، قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد أو توتنهام في ربع النهائي وربما أرسنال في نصف النهائي.

ولم يوفق فريق هانسي فليك في الوصول إلى نصف النهائي الموسم الماضي، لكنه يمتلك نسبة 7.7% للفوز بالبطولة هذا الموسم. بينما تبلغ نسبة نيوكاسل 4.7%، وهو رقم يفوق باريس سان جيرمان وريال مدريد.

فيما يواجه باريس سان جيرمان نظيره تشيلسي في دور الـ 16، وبعد ذلك، قد يتنافس مع ليفربول في ربع النهائي، ومانشستر سيتي في نصف النهائي، وآرسنال أو توتنهام في النهائي. وتُقدّر «أوبتا» نسبة احتفاظ باريس سان جيرمان باللقب بـ (4.6%)، بينما تبلغ نسبة تشيلسي 6.9%، ومن المتوقع أن تكون مباراة أتلتيكو مدريد وتوتنهام في دور الـ 16 مثيرة، ويمتلك الفريق الإسباني نسبة فوز بالبطولة بلغت 2%، فيما وصلت نسبة الفريق الإسباني إلى 1.%

وكان بودو جليمت بمثابة المفاجأة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث تغلّب على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في مرحلة الدوري ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن يهزم وصيف الموسم الماضي إنتر ميلان.

ويواجه الفريق النرويجي سبورتينج لشبونة في دور الـ 16، قبل أن يواجه إما أرسنال أو باير ليفركوزن في ربع النهائي إذا استمرت رحلتهم الاستثنائية. وتُقدّر «أوبتا» نسبة فوز بودو جليمت بدوري أبطال أوروبا بـ 0.4%، فيما تبلغ نسبة فوز سبورتينج 2.7%.



توقعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026

1- آرسنال: 27.4%

2- بايرن ميونيخ: 14.3%

3- ليفربول: 12.8%

4- مانشستر سيتي: 10.8%

5- برشلونة: 7.7%

6- تشيلسي: 6.9%

7- نيوكاسل يونايتد: 4.7%

8- باريس سان جيرمان: 4.6%

9- ريال مدريد: 2.8%

10- سبورتنج لشبونة: 2.7%

11- أتلتيكو مدريد: 2%

12- توتنهام: 1.2%

13- أتالانتا: 1.1%

14- باير ليفركوزن: 0.5%

15- بودو جليمت: 0.4%

16- جالاتا سراي: 0.2%