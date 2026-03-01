الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الحبتور يُتوج بطلاً لشهر فبراير للبولو و«آر جي إف» وصيفاً

1 مارس 2026 15:15

 
دبي (الاتحاد)
تُوِّج فريق الحبتور للبولو بطلاً للبطولة الشهرية «فبراير»، التي نظّمها نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب من 4 إلى 6 أجوال، تفوّق الحبتور في المباراة النهائية على فريق آرجي إف بنتيجة أربعة أهداف، مقابل هدفين ونصف الهدف، بعد مباراة قوية.
سيطر الحبتور على مجريات اللعب، رغم غياب قائد الفريق محمد الحبتور عن المباراة، وخرج الفريق فازاً بكأس البطولة.
وفي مباراة كأس الترضية التي جمعت بين فريق تورتلس ومنافسه فريق في سي، نجح فريق تورتلس في الفوز بالمباراة والكأس بنتيجة سبعة أهداف، مقابل ستة أهداف، بعد مباراة متكافئة نسبياً.
وعقب المباراة قام لوكاس، مدير فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتتويج الفِرق المشاركة وأصحاب الألقاب، حيث فاز ماركوس بانيلو بجائزة أفضل لاعب، وفاز الحصان بي بي بيه ماريبيل لـ «ليام كارجر» بجائزة أفضل خيل.

