وود يعزّز صدارته لجولة مينا للجولف



طنجة (الاتحاد)

عزّز كريس وود، موقعه في صدارة الترتيب العام في سباق الفوز بلقب بطل الموسم في جولة مينا للجولف، بعدما تُوّج بلقبه الثالث هذا الموسم بتفوقه في بطولة الهوارة كلاسيك، التي أقيمت في المغرب، في إطار الانتشار العالمي للجولة التي تُعد مبادرة إماراتية رائدة باعتبارها الوحيدة في المنطقة المانحة لنقاط التصنيف الدولي.

ونجح الإنجليزي في الفوز بصورة درامية، بعدما نفّذ ضربة إنقاذ رائعة من الحفرة 18، ليحسم الفوز بفارق ضربة واحدة، حيث أنهى الجولة الأخيرة بخمس ضربات تحت المعدل (67) ليصل مجموعه إلى عشر ضربات تحت المعدل للبطولة، متقدماً بضربة واحدة على بيير بينو، مارك باور، وجوزيف باجدن، الذين أنهوا المنافسات عند تسع ضربات تحت المعدل.

ويتقدم وود في صدارة تصنيف الموسم الحالي لجولة مينا، مع اقتراب النهائي الكبير المقرر إقامته في نادي العين للفروسية والرماية والجولف نهاية مارس الجاري، حيث تستضيف دولة الإمارات ختام الموسم الذي يشهد إقامة بطولات في البرتغال، ومصر، والمغرب، والأردن وقطر أيضاً.

وتتواصل سلسلة المغرب ضمن جولة مينا للجولف الأسبوع المقبل مع بطولة هيلتون كلاسيك في نادي الهوارة للجولف خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2026، علماً أن جميع بطولات الجولة تقدم إجمالي جوائز مالية يبلغ 100 ألف دولار أميركي لكل منها.

ويضم مجلس إدارة جولة مينا كلاً من كيث ووترز، رئيس مجلس الإدارة ومفوض الجولة، واللواء عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، ودونا بينتون المستثمرة الرئيسية.

ونجحت جولة مينا، المبادرة الإماراتية الرائدة التي انطلقت سابقاً في عام 2011، وتُعد الجولة الوحيدة في المنطقة التي تمنح نقاطاً في التصنيف الدولي، في مواصلة تعميم الفوائد الرياضية عبر البطولات التي تقيمها في المنطقة هذا الموسم، وتوفر للاعبين مساراً واضحاً نحو كبرى الجولات الدولية للجولف.