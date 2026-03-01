الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«تحدي حفيت الرياضي» يجمع 200 لاعب في منافسات الليزر رن

«تحدي حفيت الرياضي» يجمع 200 لاعب في منافسات الليزر رن
1 مارس 2026 16:45

 
علي معالي (أبوظبي)
تنطلق منافسات بطولة «ليزر رن» الرمضانية، كجزء من أجندة الفعاليات الرياضية لمهرجان «تحدي حفيت الرياضي»، بمشاركة 200 لاعب، وتعتبر «ليزر رن»، واحدة من الأحداث الرياضية التي ستجذب المشاركين من مختلف الفئات العمرية، حيث تجمع بين الجري والتصويب بالليزر.
عبّرت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، عن تفاؤلها بالمستوى الذي ستظهر عليه المنافسات، قائلة: «انطلاق منافسات ليزر رن، في إطار مهرجان تحدي حفيت الرياضي، يمثّل خطوة مهمة في الارتقاء بالفعاليات الرياضية المجتمعية في مدينة العين خلال شهر رمضان، ويعكس الاهتمام بدمج الرياضات الحديثة ضمن الفعاليات الرمضانية لتعزيز الصحة ونشر المتعة الرياضية بين الجميع، وتنظيم هذه الفعالية يُمثّل خطوة مهمة في نشر ثقافة رياضة الخماسي الحديث وتعزيز مشاركتها في المجتمع الإماراتي».
وأضافت: «هذا الحدث يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتشجيع جميع الفئات على تجربة رياضة تجمع بين اللياقة البدنية والتصويب بالليزر».

