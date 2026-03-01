الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

غادر الملعب وهو يعرج..تشان قد يغيب لفترة طويلة عن دورتموند

غادر الملعب وهو يعرج..تشان قد يغيب لفترة طويلة عن دورتموند
1 مارس 2026 15:14


دورتموند (د ب أ)
يمكن أن يغيب إيمري تشان، قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، لفترة طويلة عن الفريق بسبب احتمالية تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي في مباراة القمة بالدوري الألماني أمام بايرن ميونيخ، التي أقيمت أمس السبت.
وحتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي، ولكن المدرب نيكو كوفاتش قال في تصريحاته بعد المباراة إنه يبدو أن الرباط تأثر. وقال كوفاتش: «يبدو أن هذا هو الحال. لقد سمع شيئاً أيضاً»، مضيفاً أن تمزُّق الأربطة سيكون «ضربة قاسية للغاية» للفريق.
وأُصيب اللاعب الألماني الدولي تشان مع نهاية الشوط الأول من المباراة التي فاز بها بايرن 3/ 2. ولم يكن يرغب في أن يتم استبداله، وعاد لفترة قصيرة مع قدرة محدودة على الحركة قبل أن يسقط على أرض الملعب ويغادر الملعب في النهاية وهو يعرج.
وقال كوفاتش: «قام بعدها بمواصلة اللعب، وأعتقد أن الحادثة الثانية هي التي أنهت المباراة بالنسبة له». ورفض المدرب إلقاء اللوم على أطباء الفريق، وقال:«سألته، ولم يكن يعلم الأطباء ما به أيضاً. أرادوا فحصه، ولكنه قال سأواصل اللعب. كطبيب لا يمكنك أن تقول شيئاً»، وإذا تمزّق الرباط الصليبي، فسيكون ذلك بمثابة نهاية الموسم بالنسبة لتشان، كما سيجعل غيابه عن كأس العالم الصيف المقبل أمراً مؤكداً.

