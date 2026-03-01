أربيلوا يمتنع عن تحديد مدة غياب مبابي من ريال مدريد



مدريد (أ ف ب)

امتنع ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد عن «تحديد مدة غياب» النجم الفرنسي كيليان مبابي المصاب في الركبة اليسرى، والذي تم منحه فترة راحة ليتمكن من «العودة بنسبة 100 في المئة»، وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي اليوم قبل مواجهة خيتافي الاثنين في الدوري الإسباني لكرة القدم: «كيليان؟ نحن نعلم جيداً ما يعانيه. ما نريده الآن هو أن يتعافى من آلامه ليتمكن من العودة بنسبة 100%، بثقة وبأقصى قدر من الأمان، عندما يكون قد تعافى تماماً وزالت هذه الآلام».

ولم يوضح مدرب النادي الملكي، الذي أشار سابقاً إلى غياب اللاعب الفرنسي لمدة «عدة أيام» أو حتى «عدة أسابيع»، تقديم أي تفاصيل إضافية الأحد.

وأضاف «سنرى الأمر يوماً بيوم. في الوقت الحالي، من الأفضل عدم تحديد أي مهلة وتركه يقيّم إحساسه. بناءً على ذلك، سنتخذ القرار المناسب. نحن نريد أن يعود بنسبة 100%، وعندما يحدث ذلك، سيشارك في المباريات مرة أخرى».

يعاني مبابي من إصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى منذ أواخر 2025، وقد اضطر إلى الانسحاب من تشكيلة الفريق خلال المباراة الحاسمة أمام بنفيكا البرتغالي في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا الثلاثاء بعد أن شعر بـ«ألم مستمر جداً» أثناء التمارين، وفقًا لعدة مصادر تحدثت لوكالة فرانس برس.

ومن المتوقع أن يُترك قائد منتخب فرنسا في راحة تامة لمدة لا تقل عن عشرة أيام من أجل التعافي بشكل فعلي، وهو ما لم يتمكن منه منذ عودته المستعجلة في بداية يناير، بعد 11 يوماً فقط من إعلان النادي الإسباني إصابته.