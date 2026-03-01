صراع محتدم يجمع أندية الهواة في دور الـ 16 لكأس الاتحاد



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق، مساء غدٍ الاثنين، منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، بإقامة خمس مواجهات في توقيت موحّد عند الساعة العاشرة مساءً، ويلتقي دبا الحصن مع فورت فيرتوس (من الدرجة الثانية)، والعروبة مع مجد، والإمارات مع حتا، والفجيرة مع الحمرية، فيما يواجه العربي (من الدرجة الأولى) فريق مودرن سبورت.

وتُستكمل مباريات الدور ذاته مساء الثلاثاء، بمواجهات تجمع لجينتوس إف سي مع فرسان هسبانيا، وسيتي (الدرجة الأولى) مع فورت فيرتوس (الدرجة الثالثة)، و365 مع نوفا ستار.

وتعود بطولة كأس الاتحاد إلى الواجهة بعد غياب دام عشرة أعوام منذ آخر نسخة أُقيمت في موسم 2015-2016، بمشاركة 31 نادياً من أندية الدرجتين الثانية والثالثة، وتُقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، في إطار توجه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة ومنح أندية الهواة فرصاً أكبر للاحتكاك الرسمي.

وشهدت مرحلتا الدور التمهيدي ودور الـ 32 إقامة 30 مباراة، أسفرت عن تأهل 17 فريقاً إلى دور الـ 32، لتنضم إليها أندية دوري الدرجة الأولى الـ 15، قبل استكمال الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ 16 وصولاً إلى المباراة النهائية، المقرر إقامتها على ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة لاحقاً.

وتُعد كأس الاتحاد خامس المسابقات الرسمية المخصصة لأندية الهواة، إلى جانب دوري الدرجات الثلاث والتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وكانت البطولة في نسخها الأولى تضم أندية الصف الأول، قبل أن تتحول منذ موسم 2008-2009 إلى مسابقة خاصة بأندية الدرجة الأولى، وأقيمت منها خمس نسخ سابقة تُوّج بألقابها كلٌّ من دبي (2009-2010 و2014-2015)، وعجمان (2010-2011 و2015-2016)، والظفرة (2011-2012).