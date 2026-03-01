شد الحبل تنافس ساخن بين 25 فريقاً في «ند الشبا الرياضية»

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس منافسات بطولة شد الحبل ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» بمشاركة 25 فريقاً تم توزيعهم على 3 فئات هي فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية وفئة الناشئين والفئة المجتمعية، ويشارك في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية كل من الحرس الوطني (حامل اللقب)، وزارة الدفاع، القوات الجوية، الدفاع المدني دبي، وشرطة دبي، فيما يشارك في فئة الناشئين كل من: نادي الحرس الأميري الرياضي بالشارقة، ايه 25 جيم، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

وفي الفئة المجتمعية يشارك 12 فريقاً مقسمين إلى 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى كل من ايه جيه مصطفى 1، ترانس جارد، الجوارح، ودبليو وورلد جيم، وتضم المجموعة الثانية كلاً من: رابتر جيم، أكاديمية آي إف بي بي الرياضية، إيه جيه مصطفى 2، والمقاتلون، وفي المجموعة الثالثة يأتي كل من: العجبان، وصل، وأفالار، ومجموعة دتكو للإنشاءات، وفي المجموعة الرابعة يأتي كل من: ليفل آب، وجلوبال، ومحاربين منغالاور، وأولمبيا.

وضمن فعاليات الدورة، تنطلق في يوم الغد منافسات نصف نهائي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، فيلتقي فريق القيادة العامة لشرطة دبي مع فريق محاكم دبي في الساعة 10 مساءً بنادي دبي لأصحاب الهمم، فيما يواجه هيئة الطرق والمواصلات فريق بلدية دبي عند الساعة 11:30، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء في مجمع ند الشبا الرياضي.

وجاء تأهل محاكم دبي إلى نصف النهائي بعد تحقيقه سلسلة من الانتصارات في مرحلة التصفيات آخرها فوزه على فريق أسوانك للتطوير العقاري بنتيجة 24 – 15، وكسب قبله فريق هيئة تنمية المجتمع ثم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فيما تأهل فريق هيئة الطرق والمواصلات في دبي بعد فوزه على أسوانك للتطوير العقاري بنتيجة 36 – 19، وقبله على هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وتأهل القيادة العامة لشرطة دبي من المجموعة الثانية بعد فوزه على فريق الهيئة الاتحادية للهوية بنتيجة 42 – 14، كما فاز قبلها على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 49 – 16، كما تأهل فريق بلدية دبي بعد فوزه على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 52 – 25، ليكون فريق بلدية دبي هو المرشح الأقوى للفوز بالبطولة بعد تحقيقه أكبر عدد من النقاط وأكبر فارق أهداف بين جميع الفرق، حيث سجل 177 وعليه 68.

وفي المقابل، تشهد بطولة كرة السلة 3 × 3، التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، منافسات قوية مع اقترابها من مرحلة الحسم، حيث يشارك في البطولة 48 فريقاً، من بينهم 24 فريقاً لفئة الرجال، و12 فريقاً لفئة السيدات، و12 فريقاً لفئة تحت 17 عام، وتميزت أربع فرق هي الأقوى من بين جميع المشاركين وهم زعبيل1 وزعبيل2، و3×3 دبي، وبلاك ليست، وسيتم تحديد المتأهلين خلال اليومين المقبلين حيث يقام النهائي يوم الجمعة 6 مارس.

وفي الكرة الطائرة، تصدر فريق السماوي ترتيب مجموعته بعد فوزه على فريق فهود زعبيل بنتيجة (3-1) ضمن الجولة الثانية، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: (26-24) و(25-21) و(30-28) و(25-23)، ليلتقي بعدها السماوي مع فريق يازار في الساعة 9 مساء الغد ضمن منافسات المجموعة الأولى في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.