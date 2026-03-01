الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميلان يفوز على كريمونيزي في الدوري الإيطالي

ميلان يفوز على كريمونيزي في الدوري الإيطالي
1 مارس 2026 18:15

 
روما (د ب أ)

انتزع ميلان فوزاً صعباً على مضيفه كريمونيزي 2 - صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، سجل ميلان الهدف الأول عن طريق ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 89، وأضاف رافاييل لياو الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع ميلان رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر. وتوقف رصيد كريمونيزي عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.
وأصبح هذا الفوز هو السادس عشر لميلان في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في تسع. فيما كانت هذه الخسارة هي الثالثة عشرة لكريمونيزي في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.

