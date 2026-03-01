مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي



مانشستر (د ب أ)



واصل مانشستر يونايتد نتائجه الرائعة تحت قيادة مديره الفني مايكل كاريك، وتقدم للمركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقلب مانشستر يونايتد تأخره صفر - 1 أمام ضيفه كريستال بالاس، إلى انتصار ثمين ومستحق 2 - 1، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ28 للمسابقة.

وبادر كريستال بالاس بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع ماكسينس لاكروا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، الذي جرى على ملعب «أولد ترافورد»، معقل فريق مانشستر يونايتد.

وتابع اللاعب الفرنسي ركلة ركنية نفذها زميله بيرنان جونسون من الجانب الأيسر، ليسدد ضربة رأس متقنة، واضعاً الكرة على يمين البلجيكي سيني لامينس، حارس مرمى مانشستر يونايتد، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شباكه. وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد قيام لاكروا بجذب ماثيوس كونيا، لاعب الفريق المضيف داخل منطقة الجزاء، لينال لاعب كريستال بالاس على إثرها البطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ونفذ برونو فيرنانديز ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة زاحفة على يسار دين هندرسون، حارس مرمى كريستال بالاس، الذي ارتمى في الجهة المقابلة، محرزاً هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57.

واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز السلوفيني بنيامين سيسكو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 65. واستقبل سيسكو تمريرة عرضية رائعة من الناحية اليمنى من خلال برونو فيرنانديز، ليسدد ضربة رأس قوية، واضعاً الكرة على يسار هندرسون، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتستقر في مرماه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الـ14 في البطولة هذا الموسم مقابل 9 تعادلات و5 هزائم، إلى 51 نقطة في المركز الثالث. في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي تكبد خسارته الـ11 في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 9 انتصارات و8 تعادلات، عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.