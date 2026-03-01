توتنهام يواجه خطر الهبوط بـ«الخسارة العاشرة» في الدوري الإنجليزي



لندن (د ب أ)

تعرض فريق توتنهام هوتسبير لخسارة جديدة على ملعب مضيفه فولهام 1 -2 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستمرت سلسلة المباريات الخالية من الانتصارات لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 10 مباريات متتالية، وهو ما يجعله يواجه خطر الهبوط بشكل حقيقي.

ويتقدم توتنهام بفارق أربع نقاط فقط عن نادي ويستهام يونايتد صاحب المركز الثامن عشر، حيث غادر ملعب كرافن كوتيج وهو غارق في صراع الهبوط بعد خيبة أمل أخرى في ديربي لندن أعقبت هزيمته الثقيلة على أرضه بنتيجة 1 -4 أمام المتصدر أرسنال في الأسبوع الماضي.

وافتتح هاري ويلسون التسجيل لصالح فولهام في الدقيقة السابعة، حيث تم احتساب الهدف بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بسبب خطأ محتمل على رادو دراجوسين. ولم يكن هناك أي جدل حول هدف نادي فولهام الثاني الذي سجله أليكس إيووبي في الدقيقة 34، حيث سدد كرة قوية انحرفت وتجاوزت الحارس جولييلمو فيكاريو لترتطم بالقائم الأيسر وتدخل الشباك.

وتمكن ريتشارليسون من تقليص الفارق لتوتنهام بضربة رأسية في الدقيقة 66، وذلك بعد ثمان دقائق فقط من دخوله كبديل، مما مهد الطريق لنهاية متوترة للمباراة، رغم أن أصحاب الأرض كان بإمكانهم حسم اللقاء قبل ذلك لولا الفرص الضائعة والتصديات الحاسمة من فيكاريو.

ويحتل فولهام المركز التاسع برصيد 40 نقطة متساوياً مع نادي إيفرتون، ولا يزال يسعى للحصول على مقعد في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل. في المقابل، ظل نادي توتنهام، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى حتى هدف ريتشارليسون، في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.