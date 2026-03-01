أرسنال يعبر امتحان تشيلسي إلى النقطة 64 في الدوري الإنجليزي



لندن (أ ف ب)

عبَرَ أرسنال امتحان تشيلسي، وفاز بالديربي اللندني الثاني توالياً، أمام ضيفه تشيلسي المنقوص عددياً 2-1 الأحد في ختام المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي شهدت قلب مانشستر يونايتد الطاولة على كريستال بالاس، وسقوطاً جديداً لتوتنهام.

وبعد اكتساحه الجار توتنهام 4-1 في المرحلة الماضية، فعلها أرسنال على ملعبه الإمارات في ديربي جديد، وهذه المرة أمام منافس أصعب، معيداً فارق النقاط الخمس مع ملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

ورفع «المدفعجية» رصيدهم إلى 64 نقطة في المركز الأول، وقد لعبوا مباراة إضافية عن سيتي حامل اللقب الذي كان فاز على ليدز يونايتد 1-0 السبت.

وفعلها أرسنال بطريقته المفضلة من الركلات الثابتة، الركنيات تحديداً، ويدين بفوزه إلى خط دفاعه، إذ سجل الفرنسي وليام صليبا الأول (21) بعدما وصلته كرة بالرأس من زميله في الخط الخلفي البرازيلي غابريال، والهولندي يوريين تيمبر (66)، في حين سجل زميلهم الآخر الإكوادوري بييرو هينكابييه بالخطأ في مرماه (45+2).

وتابع تشيلسي الدقائق العشرين الأخيرة من الوقت الأصلي بعشرة لاعبين إثر طرد البرتغالي بيدرو نيتو ببطاقتين صفراوين في ظرف ثلاث دقائق (70).

وكرّس فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا تفوّقه على تشيلسي، بتحقيقه فوزه الثامن عليه في 11 مباراة متتالية ضمن مختلف المسابقات.

وشهدت المباراة العديد من الفرص من الجانبين، ولو أن أصحاب الأرض كانوا السبّاقين بالتسجيل عبر صليبا برأسية بعد ركنية نُفّذت ووصلت إلى جابريال، تابعها برأسه نحو زميله الذي أكملها باتجاه المرمى فارتطمت بالسنغالي مامادو سار وعانقت الشباك (21).

وعادل تشيلسي بالطريقة ذاتها، لكن هينكابييه هو الذي حوّل الكرة إلى مرمى الإسباني دافيد رايا (45+2).

وتقدّم أرسنال مجدداً من ركنية أيضاً نفذها ديكلان رايس، وتابعها تيمبر في المرمى (66)، وبعدها بأربع دقائق طُرد نيتو ببطاقة صفراء ثانية بعد عرقلته البرازيلي البديل جابريال مارتينيلي (70)، في حين أنقذ رايا فريقه من التعادل في الوقت القاتل بتصدٍّ مذهل لكرة الأرجنتيني البديل أليخاندرو جارناتشو (90+3).