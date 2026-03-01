الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفاندوفسكي يغيب عن برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ليفاندوفسكي يغيب عن برشلونة أمام أتلتيكو مدريد
1 مارس 2026 22:54


برشلونة (د ب أ)
يغيب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عن مواجهة أتلتيكو مدريد، غدا الثلاثاء، في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا وسط مساعي فريقه لتعويض الخسارة برباعية دون رد في مباراة الذهاب.

أخبار ذات صلة
«الهاتريك الأول».. كيف يقارن لامين يامال مع ميسي ورونالدو؟
تعرّف على نقطة ضعف برشلونة هذا الموسم!

وأعلن برشلونة اليوم الأحد أن ليفاندوفسكي أصيب بكسر خلال مباراة فياريال، ولن يكون جاهزاً للمشاركة أمام أتلتيكو. وأشار النادي الكتالوني في بيانه إلى أن البولندي ليفاندوفسكي تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة فياريال، أمس السبت، وأظهرت الفحوصات التي أجراها اللاعب اليوم وجود كسر في الجانب الداخلي من العظم المحيط بعينه اليسرى، ليغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد.
ولم يحدد برشلونة مدة غياب اللاعب، أو تطورات تعافيه من إصابته بهذا الكسر.
من جانبها رجحت صحيفة ماركا الإسبانية أن يكون النجم البولندي جاهزا للمشاركة في مباراة أتلتيكو بلباو ببطولة الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.
وأضافت «لكن يبقى الهدف الرئيسي أن يكون جاهزا لمواجهة نيوكاسل يونايتد في إنجلترا المقرر لها يوم 10 مارس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا».
وختمت الصحيفة بأن غياب روبرت ليفاندوفسكي يعد ضربة قوية لبرشلونة الساعي للاستفاد من قدراته التهديفية لتعويض خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد، علما بأن المهاجم البولندي سجل هدفا أمام فياريال.

ليفاندوفسكي
برشلونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
نوانكو كانو.. «مغامرة رمضانية»
الرياضة
نوانكو كانو.. «مغامرة رمضانية»
اليوم 20:00
مطار زايد الدولي
علوم الدار
"مطارات أبوظبي": استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود
اليوم 19:54
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©