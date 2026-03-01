ليفاندوفسكي يغيب عن برشلونة أمام أتلتيكو مدريد



برشلونة (د ب أ)

يغيب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عن مواجهة أتلتيكو مدريد، غدا الثلاثاء، في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا وسط مساعي فريقه لتعويض الخسارة برباعية دون رد في مباراة الذهاب.

وأعلن برشلونة اليوم الأحد أن ليفاندوفسكي أصيب بكسر خلال مباراة فياريال، ولن يكون جاهزاً للمشاركة أمام أتلتيكو. وأشار النادي الكتالوني في بيانه إلى أن البولندي ليفاندوفسكي تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة فياريال، أمس السبت، وأظهرت الفحوصات التي أجراها اللاعب اليوم وجود كسر في الجانب الداخلي من العظم المحيط بعينه اليسرى، ليغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد.

ولم يحدد برشلونة مدة غياب اللاعب، أو تطورات تعافيه من إصابته بهذا الكسر.

من جانبها رجحت صحيفة ماركا الإسبانية أن يكون النجم البولندي جاهزا للمشاركة في مباراة أتلتيكو بلباو ببطولة الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.

وأضافت «لكن يبقى الهدف الرئيسي أن يكون جاهزا لمواجهة نيوكاسل يونايتد في إنجلترا المقرر لها يوم 10 مارس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا».

وختمت الصحيفة بأن غياب روبرت ليفاندوفسكي يعد ضربة قوية لبرشلونة الساعي للاستفاد من قدراته التهديفية لتعويض خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد، علما بأن المهاجم البولندي سجل هدفا أمام فياريال.