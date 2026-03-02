الرماية تصل إلى محطة نصف النهائي وكرة القدم تواصل المتعة

معتز الشامي (أبوظبي)



تدخل منافسات الأسبوع الثاني بإيقاع يحمل المزيد من الإثارة والترقُّب في بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتُعد البطولة الأكبر في الدولة خلال الشهر الفضيل، وتشهد مشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي في 16 لعبة، حيث تتواصل المنافسات إلى 28 رمضان الجاري بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين درهم.

تشهد المنافسات اليوم إقامة ألعاب البادل، وكرة القدم والكرة الطائرة في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، والرماية بالمسدس في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وسط تنافس بين المشاركين للوصول إلى المراحل الحاسمة ومحاولة نيل شرف التتويج بالألقاب.

وانطلقت منافسات البادل التي تشهد مشاركة أكثر من 100 لاعب يتنافسون في 3 فئات وفق المستويات، وهي: الفئة المفتوحة للمحترفين بواقع 10 فرق على الأقل تضم 20 لاعباً قابلة للزيادة، والفئة «سي» التي تضم 26 فريقاً بواقع 52 لاعباً، والفئة «دي» التي يتنافس فيها 40 فريقاً تضم 80 لاعباً.

وعبّر المشاركون في هذه اللعبة عن تطلّعاتهم لتحقيق مستويات متميزة، والمنافسة على الفوز، واعتبر اللاعب خلفان الواحدي أن رياضة البادل تحظى بانتشار متزايد وكان من الرائع أن تضمها البطولة إلى قائمة الألعاب في هذا الحدث الرمضاني الكبير، وعلى الصعيد الشخصي فإن مشاركته بطموح رفع المستوى، والسعي للتقدم في الأدوار المقبلة، بحثاً عن تحقيق أفضل نتيجة.

فيما ثمّن اللاعب عامر الجابري، جهود القائمين على البطولة في تنظيم لعبة البادل بكل احترافية ومستوى متميّز، واعتبر أنها واحدة من الألعاب التي تنال شعبية واسعة، وتساهم في تعزيز ممارسة النشاط البدني وتحفيز المجتمع على الاستفادة من الملاعب المخصصة لهذه اللعبة التي تواصل انتشارها بشكل سريع للغاية في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد الرماية بالمسدس، تدخل المنافسات اليوم مرحلة الدور نصف النهائي، بعد منافسة قوية في الأدوار التأهيلية، والتي شهدت على صعيد الرماية بالمسدس لمسافة 10 أمتار للرجال، تصدّر فريق بلدية أبوظبي الترتيب بإجمالي 487 نقطة، يليه فريق شرطة أبوظبي بـ 486 نقطة، وفريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالمركز الثالث بـ 475 نقطة، وفريق تمكين في المركز الرابع برصيد 468 نقطة.

أما على صعيد ذات المسافة للسيدات، فتصدّر فريق تمكين الترتيب برصيد 434 نقطة، يليه فريق شرطة أبوظبي بـ 429 نقطة، ثم فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بـ 414 نقطة، وفريق هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بـ 409 نقاط.

وتتواصل المتعة في منافسات سباعيات كرة القدم، وفي أبرز النتائج، تفوّق فريق أبيكس فيلوستي على رويال غاز 10-0، الاتحاد ماسترز على الخاتم 3-0، وفي جي أكاديمي على الشباب 5-2، وإيجلز على يوفنتوس 9-2، والراقي على جيم تشينجرز 7-0، وإم بي زد على النخبة 5-3، وتعادل فريق جامعة ليوا مع الفالدي 1-1، والنادي السوداني مع سامبا 2-2.

وتتواصل مباريات دور المجموعات بمشاركة 65 فريقاً حتى يوم الجمعة المقبل، على أن تنطلق الأدوار الإقصائية يوم الأحد المقبل، على أن يكون ختام المسابقة يوم 17 مارس الجاري.



فعاليات يومية

تتواصل البطولة حتى 17 مارس 2026 (28 رمضان)، وتشهد إقامة سحوبات يومية على جوائز فاخرة وقيّمة، حيث تُعد كل تذكرة دخول قسيمة اشتراك تلقائية في السحوبات اليومية.



جوائز قيمة

أكد طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المنافسات متميزة للغاية بهذا التنوع في المسابقات والمشاركة الكبيرة والحضور الجماهيري الواسع، وقال: «نتمنى التوفيق لجميع المشاركين لمواصلة تقديم المستويات التي ظهروا عليها في الأسبوع الأول من البطولة، كما ندعو جميع أفراد المجتمع للحضور والاستمتاع بالمرافق والفعاليات، والحصول على فرصة الفوز بجوائز قيّمة».