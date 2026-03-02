جيرونا يواصل النزيف ويسقط على ملعبه بـ «نيران صديقة»

مدريد (د ب أ)

سقط فريق جيرونا على ملعبه ووسط جماهيره، بالخسارة 1/ 2 أمام ضيفه سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء أمس.

لم يحافظ جيرونا على تفوّقه في الشوط الأول بهدف سجّله فلاديسلاف فانات في الدقيقة 35، بل أدرك الضيوف التعادل بهدف فيران جوتلا في الدقيقة 58، قبل أن يخطف سيلتا فيجو الفوز بهدف سجّله فيتور ريس لاعب جيرونا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 70.

حقق سيلتا فيجو انتصاره العاشر في بطولة الدوري، وواصل صحوته بجمع سبع نقاط في آخر ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويعزّز تواجده في المركز السادس.

أما جيرونا، فواصل النزيف بفقدان خمس نقاط في آخر جولتين، وتلقّى خسارته العاشرة في الدوري، مقابل سبعة انتصارات وتسعة تعادلات. وتراجع الفريق الكتالوني للمركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، متخلفاً بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المرك