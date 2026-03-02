الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يوفنتوس يخطف «نقطة التعادل» في «قمة روما»

يوفنتوس يخطف «نقطة التعادل» في «قمة روما»
2 مارس 2026 12:00


روما (د ب أ)
خطف يوفنتوس نقطة ثمينة من أرض منافسه روما بعدما تعادل معه 3/3 في الدقائق الأخيرة، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وجاء هذا التعادل ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة خلف كومو صاحب المركز الخامس. على الجانب الآخر، جاء هذا التعادل ليرفع روما رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف نابولي صاحب المركز الثالث، وبفارق ست نقاط خلف ميلان صاحب المركز الثاني، و16 نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر.
وتقدّم روما في الدقيقة 39 عن طريق ويسلي فرانكا، ثم أدرك فرانشيسكو كونسيساو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 47، وفي الدقيقة 54 سجّل إيفان نديكا الهدف الثاني لروما، مستعيداً التقدم لفريقه الذي سجّل الهدف الثالث في الدقيقة 65 عن طريق دونيل مالين.
وسجّل جيريمي بوجا هدف يوفنتوس الثاني في الدقيقة 78، وبينما تتجه المباراة إلى النهاية سجل فيدريكو جاتي هدف التعادل الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

