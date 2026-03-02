الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الهاتريك الأول».. كيف يقارن لامين يامال مع ميسي ورونالدو؟

«الهاتريك الأول».. كيف يقارن لامين يامال مع ميسي ورونالدو؟
2 مارس 2026 14:30


معتز الشامي (أبوظبي)
يخوض برشلونة مباراته الحاسمة يوم غدٍ الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد، حيث يتعيّن عليه قلب تأخره بنتيجة 4-0 للوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا في إشبيلية، وهو يفيض ثقة داخل الملعب وخارجه.
وينبع هذا الزّخم من فوزه الساحق على فياريال 4-1 في الدوري الإسباني، بقيادة لامين يامال، الذي سجّل «هاتريك» لأول مرة في مسيرته.
ويقدم الجناح الإسباني موسماً استثنائياً، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 13 هدفاً هذا الموسم، مساهماً في ما يقارب ثلث إجمالي أهداف الفريق الكتالوني، الذي يملك 106 أهداف في جميع المسابقات.
وبفضل ثلاثيته، الأولى في مسيرته الاحترافية، في مرمى فياريال، تجاوز فيران توريس ليصبح هدافاً لفريق هانسي فليك، سواء على مستوى الدوري الإسباني أو في الدوري الإسباني.
وفي الدوري المحلي، سجّل يامال 13 هدفاً، متفوقاً بهدف واحد على توريس، وبهدفين على روبرت ليفاندوفسكي. كما عادل اللاعب الإسباني رقمه القياسي في تسجيل الأهداف من الموسم الماضي، والذي أحرز فيه 18 هدفاً.
وسجّل يامال، أول ثلاثية له في مسيرته الكروية، بعمر 18 سنة و7 أشهر و15 يوماً، ولكن كم استغرق الأمر من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لتحقيق هذا الإنجاز؟ 
ويُعد يامال ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة، مع أنه أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في حقبة ما بعد الحرب العالمية، وتجب العودة قرابة قرن من الزمان للعثور على اللاعبين الوحيدين الأصغر سناً من يامال، اللذين سجّلا ثلاثية في الدوري الإسباني، وهما خوسيه إيراراجوري، بعمر 17 عاماً و337 يوماً، عام 1930، وبومبو، بعمر 18 عاماً و200 يوم، عام 1934.

أخبار ذات صلة
تعرف على تفاصيل إصابة كيليان مبابي
ميسي على بعد ثنائية من الوصول إلى 900 هدف في مسيرته
لامين يامال
ميسي
رونالدو
الدوري الإسباني
برشلونة
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©