«الهاتريك الأول».. كيف يقارن لامين يامال مع ميسي ورونالدو؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض برشلونة مباراته الحاسمة يوم غدٍ الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد، حيث يتعيّن عليه قلب تأخره بنتيجة 4-0 للوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا في إشبيلية، وهو يفيض ثقة داخل الملعب وخارجه.

وينبع هذا الزّخم من فوزه الساحق على فياريال 4-1 في الدوري الإسباني، بقيادة لامين يامال، الذي سجّل «هاتريك» لأول مرة في مسيرته.

ويقدم الجناح الإسباني موسماً استثنائياً، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 13 هدفاً هذا الموسم، مساهماً في ما يقارب ثلث إجمالي أهداف الفريق الكتالوني، الذي يملك 106 أهداف في جميع المسابقات.

وبفضل ثلاثيته، الأولى في مسيرته الاحترافية، في مرمى فياريال، تجاوز فيران توريس ليصبح هدافاً لفريق هانسي فليك، سواء على مستوى الدوري الإسباني أو في الدوري الإسباني.

وفي الدوري المحلي، سجّل يامال 13 هدفاً، متفوقاً بهدف واحد على توريس، وبهدفين على روبرت ليفاندوفسكي. كما عادل اللاعب الإسباني رقمه القياسي في تسجيل الأهداف من الموسم الماضي، والذي أحرز فيه 18 هدفاً.

وسجّل يامال، أول ثلاثية له في مسيرته الكروية، بعمر 18 سنة و7 أشهر و15 يوماً، ولكن كم استغرق الأمر من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لتحقيق هذا الإنجاز؟

ويُعد يامال ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة، مع أنه أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في حقبة ما بعد الحرب العالمية، وتجب العودة قرابة قرن من الزمان للعثور على اللاعبين الوحيدين الأصغر سناً من يامال، اللذين سجّلا ثلاثية في الدوري الإسباني، وهما خوسيه إيراراجوري، بعمر 17 عاماً و337 يوماً، عام 1930، وبومبو، بعمر 18 عاماً و200 يوم، عام 1934.