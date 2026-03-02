ريال مدريد يواجه شهر تصفية الحسابات و«الفواتير المتأخرة»

معتز الشامي (أبوظبي)

يحلُّ شهر مارس حاملاً معه مباريات متراكمة كالفواتير المتأخرة، وعلى ريال مدريد أن يحسمها، ففي شهر واحد، سيواجه الفريق «الملكي» العديد من الفِرق التي ألحقت به أكبر الأذى في النصف الأول من الموسم. هذه المرة، شاءت الأقدار أن يجمعهم الجدول دفعة واحدة.

ويبدأ ريال مدريد الشهر، يوم الاثنين 2 مارس، بمباراة خيتافي على ملعب البرنابيو، وهو الخصم الوحيد في هذه المجموعة الذي لا يملك دَيْناً حقيقياً أمام ريال مدريد، حيث فاز المرينجي في مباراة الذهاب، بهدف دون ردٍّ، عن طريق كيليان مبابي.

لكن الوضع مختلف الآن، حيث يغيب مبابي بسبب إصابة في الركبة، كما يغيب أيضاً كلٌّ من: جود بيلينجهام، وإيدير ميليتاو، وداني سيبايوس، وراؤول أسينسيو.

وبعد 4 أيام، أي يوم الجمعة المقبل، يحلّ ريال مدريد ضيفاً على سيلتا فيجو، ويُعد وجود مباراتين يومي الاثنين والجمعة في الدوري الإسباني أمراً نادراً في جدول مباريات ريال مدريد، نتيجة للتعديلات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاستيعاب مباريات الأدوار الإقصائية.

ولدى ريال مدريد حساب لم يُصَفِه بعد مع سيلتا فيجو، ففي السابع من ديسمبر، خسر الفريق الملكي 0-2، في سانتياغو برنابيو بـ9 لاعبين بعد طرد فران جارسيا وألفارو كاريراس من أرض الملعب. كما حصل إندريك على بطاقة حمراء من مقاعد البدلاء، وبعد 3 أيام، أي في 11 مارس، سيحل مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوراديولا، مجدداً ضيفاً على ملعب سانتياغو برنابيو.

وفي 10 ديسمبر الماضي، بعد أيام قليلة من خسارة الفريق أمام سيلتا فيجو، زار فريق جوارديولا، مدريد، في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز على فريق تشابي ألونسو حينها 2-1.

وعجّلت هاتان الهزيمتان المتتاليتان بنهاية مسيرة ألونسو، لكن تلك الذكريات المؤلمة لا تلاحق المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، حيث كان يدرب حينها فريق «كاستيا»،

ولا يزال مصير مبابي غير واضح، والسؤال الذي يشغل بال الجميع هو: هل سيكون مبابي جاهزاً لهذه المباراة؟ وحده هو وركبته يعلمان، فقبل مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في السابع عشر من الشهر، يستضيف ريال مدريد فريق إلتشي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2، وحينها قدّم فريق إيدير سارابيا كرة قدم جذابة ومباشرة كشفت نقاط ضعف ريال مدريد الدفاعية، وكانت هذه المباراة أيضاً بمثابة مقدمة لخسارة صدارة الدوري في جيرونا بعد أسبوع.

ويختتم ريال مدريد الشهر بمباراة الديربي، حيث يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على ملعب سانتياغو برنابيو في أواخر مارس، في أجواء لا تزال تتشكّل. حينها، سيتضح ما إذا كان فريق دييجو سيميوني قد بلغ نهائي كأس الملك، وما إذا كان قد تغلّب على توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

ما هو معروف بالفعل هو كيف انتهت مباراة الذهاب، حينما قدّم جوليان ألفاريز أداء استثنائيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ليلحق بالمرينجي ثاني هزيمة كبيرة في حقبة تشابي ألونسو القصيرة (5-2)، وهي الهزيمة الأولى التي هزّت ريال مدريد بعد دخوله الديربي دون أي هزيمة، ومنذ ذلك الحين، انقلبت الموازين، لكن للديربيات منطقها الخاص، وأتلتيكو لا يصل إلى البرنابيو أبداً دون أن يثبت جدارته.