الرياضة

غياب الخماسي الأجنبي يربك حسابات خورفكان قبل «موقعة دبا»

خورفكان
2 مارس 2026 21:15

 

فيصل النقبي (خورفكان)
تواجه الجهاز الفني لنادي خورفكان، بقيادة المدرب الكرواتي دامير كرزنار، أزمة حقيقية قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق دبا في الجولة القادمة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد تأكُّد غياب جميع اللاعبين الأجانب الخمسة عن اللقاء لأسباب مختلفة ما بين الإصابة والإيقاف وعدم الجاهزية.
وتلقّى الفريق ضربة جديدة بعد حصول المغربي طارق تسودالي على الإنذار الثالث خلال مواجهة العين الأخيرة، ليغيب رسمياً عن المباراة المقبلة، في لقاء يُعد مفصلياً في مشوار الفريق، كونه أمام منافس مباشر، وتساوي نقاطه ست نقاط في حسابات الصراع على تحسين موقع الفريق في جدول الترتيب.
كما سيفتقد خورفكان جهود البرتغالي ويلتون فيليبي، والبرازيلي لورينسي، والمغربي سليم أملاح، إضافة إلى البرازيلي فيليبي أوجوستو، لعدم اكتمال جاهزيتهم البدنية بعد الإصابات التي لحقت بهم في الفترة الماضية.
ويضع هذا الغياب الجماعي كرزنار أمام تحدٍّ كبير لإعادة ترتيب أوراقه، والاعتماد على المقيمين الأجانب والعناصر المحلية والشابة لتعويض النقص، في مباراة لا تحتمل التفريط، خصوصاً أن الفريق يسعى للخروج بنتيجة إيجابية تعزّز من حظوظه وتمنحه دفعة معنوية مهمّة في المرحلة المقبلة من الموسم.
وتترقّب جماهير خورفكان ردة فعل الفريق في هذا الظرف الصعب، على أمل أن يظهر اللاعبون بروح عالية تعكس قيمة الشعار، وتؤكد قدرة الفريق على تجاوز الأزمات مهما بلغت صعوبتها.

