الرياضة

تعرّف على نقطة ضعف برشلونة هذا الموسم!

تعرّف على نقطة ضعف برشلونة هذا الموسم!
2 مارس 2026 14:00


معتز الشامي (أبوظبي)
يواجه برشلونة مهمّة صعبة للغاية، تتمثل في قلب تأخره برباعية دون ردٍّ أمام أتلتيكو مدريد، يوم غدٍ الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، إنه تحدٍّ شبه مستحيل، ولتحقيق ذلك، يحتاج مهاجمو البلوجرانا إلى حسم الأمور أمام المرمى، وأظهر نجم برشلونة لامين يامال استعداده التام لهذا التحدي، بعد تسجيله أول ثلاثية في مسيرته في فوز برشلونة 4-1 ضد فياريال في الدوري الإسباني، ويبقى أن نرى كيف سيكون أداء بقية المهاجمين، ومع ذلك، فإلى جانب الحسم في إنهاء الهجمات، سيكون الأداء الدفاعي القوي لبرشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد حاسماً.
ولم يكن دفاع برشلونة هذا الموسم، بنفس قوة الموسم الماضي، فإحدى أبرز مشاكله هذا الموسم تكمن في الكرات الثابتة، وتحديداً الركلات الركنية، كما ظهر جلياً يوم السبت عندما استقبلوا هدفاً من فياريال.
واستقبلت شباك العملاق الإسباني هذا الموسم 8 أهداف من ركلات ركنية، ويُعدّ ذلك عدداً كبيراً، خاصة أن 4 منها جاءت في آخر 10 مباريات. ومن بين الأهداف الاثني عشر الأخيرة التي استقبلها الفريق، جاء 4 منها من ركلة ركنية أو ركلة حرة جانبية (مثل هدف ألباسيتي في كأس الملك)، ما يعني أن ثلث الأهداف يتم استقبالها بهذه الطريقة.
وحدثت هذه الحالات بأشكال مختلفة، ففي مباراة السبت ضد فياريال، كان هناك افتقار للحسم في إبعاد الكرة قبل وصولها إلى باب غايي ليسجل هدفاً. وقد حدثت عدة حالات عند القائم البعيد، مثل أول حالة هذا الموسم على ملعب رايو فاليكانو، أو إحدى أحدث الحالات ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

مواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك
ويحتاج برشلونة إلى توخِّي الحذر الشديد من هذا النوع من اللعب يوم غدٍ، حيث أظهر أتلتيكو مدريد أنه يمتلك لاعبين مميّزين يجيدون الكرات الهوائية ويستطيعون تسجيل الأهداف بهذه الطريقة. فإذا أراد برشلونة العودة في المباراة، فلا يمكنه التغاضي عن أي تفصيلة.

برشلونة
الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
لامين يامال
