«الإمارات للدراجات» يعتلي منصات أوروبا في انطلاقة كلاسيكيات الموسم

باريس (وام)

سجّل فريق «الإمارات - إكس آر جي» للدراجات الهوائية، حضوراً قوياً على أجندة السباقات الأوروبية، أمس، بعدما حقّق يان كريستن، مركزاً ثانياً مستحقاً في سباق فاون - أرديش كلاسيك في فرنسا، فيما انتزع فلوريان فيرميرش المركز الثالث على منصة تتويج سباق أوملوب هيت نيوسبلاد في بلجيكا.

وقدّم يان كريستن، في فرنسا، أداءً قتالياً في سباق فاون - أرديش كلاسيك، المعروف بطُرُقه الصعبة وصعوداته الحادة وإيقاعه الهجومي، وشهد السباق، البالغ 187.6 كلم، تواجد الموهبة السويسرية في مجموعة قوية ضمّت ماتيو يورجنسن، من فريق «فيسما ليز أيه بايك»، وليني مارتينيز من فريق «البحرين - فيكتوريوس».

وحسم دراج فريق «الإمارات - إكس آر جي» المركز الثاني بعد نهاية قوية، بفارق 48 ثانية خلف بول سيشاس «ديكاتلون - سي إم إيه سي جي إم».

وفي بلجيكا، صعد فلوريان فيرميرش درّاج الفريق إلى منصة التتويج في سباق أوملوب هيت نيوسبلاد، الممتد لمسافة 207.2 كلم، والذي يُعد الافتتاح التقليدي لكلاسيكيات الشمال. وتميّز السباق بمسار شاقٍّ يضم قطاعات مرصوفة بالحصى وصعودات حاسمة، في ظل ظروف مناخية صعبة.

وأنهى فيرميرش، السباق في المركز الثالث، عابراً خط النهاية خلف فان دير بويل، وتيم فان دايكه «فيسما ليز أيه بايك»، ليحقق منصة مرموقة في واحدة من أعرق كلاسيكيات الدراجات.

وتتواصل المنافسات غداً مع سباق كورنه - بروكسل - كورنه في بلجيكا، وسباق فاون - دروم في فرنسا.