قطاع المشاريع ومكتب التدقيق إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد



مصطفى الديب (أبوظبي)

أسدل الستار، مساء أمس، على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي للمجموعة الأولى، ضمن النسخة الـ13 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، حيث حُسمت بطاقتا التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد مواجهتين حافلتين بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظّمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، في إطار دعم الحركة الرياضية وتعزيز روح التنافس الإيجابي في الأجواء الرمضانية.

في المباراة الأولى، انتهت مواجهة مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي ودائرة القضاء بالتعادل الإيجابي (2-2)، في لقاء دراماتيكي شهد تقلُّبات فنية لافتة.

افتتح مكتب التدقيق التسجيل مبكراً مع أفضلية هجومية واضحة، إلا أن فريق دائرة القضاء نجح في العودة وتعديل النتيجة، بل وقلب الطاولة بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR).

وفي الشوط الثاني، تمكّن اللاعب دياكيتي نيوموري من إدراك هدف التعادل لمكتب التدقيق، ليؤمّن لفريقه النقطة الخامسة التي وضعتهم في المركز الثاني وضمنت لهم العبور الرسمي. وحصل دياكيتي على جائزة «رجل المباراة» نظير أدائه المؤثر.

وفي المباراة الثانية، أكد فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية علو كعبه بفوز عريض ومستحق على نادي مدينة أبوظبي للجولف بنتيجة (3-0).

ويدين الفريق بهذا الانتصار للاعبه المتألق عمار عبد الفتاح، الذي سجّل أهداف اللقاء الثلاثة «هاتريك»، ليمنح فريقه العلامة شبه الكاملة برصيد 7 نقاط، متصدراً بها المجموعة الأولى بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه. وبطبيعة الحال، تُوّج عمار بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد نجاعته التهديفية العالية.



ترتيب المجموعة الأولى

1. قطاع المشاريع الهندسية والفنية: 7 نقاط (تأهل كمتصدر).

2. مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي: 5 نقاط (تأهل كوصيف).

3. نادي مدينة أبوظبي للجولف: 3 نقاط.

4. دائرة القضاء: نقطة واحدة.