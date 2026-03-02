ألكاراز يحافظ على صدارة التصنيف العالمي



برلين (د ب أ)

حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على صدارته تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين برصيد 13550 نقطة، متفوقاً على الإيطالي يانيك سينر.

ولم يطرأ أي تغيير على خماسي القمة، حيث استمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثالث والألماني ألكسندر زفيريف رابعاً والإيطالي لورينزو موسيتي في المركز الخامس.

وحافظ الأسترالي أليكس دي ميناور على المركز السادس، وهو أفضل تصنيف في مسيرته، كما حافظ الأميركي تايلور فريتز على المركز السابع. وتقدَّم الأميركي بن شيلتون للمركز الثامن في التصنيف، متفوقاً على الكندي فيليكس أوجر الياسيم الذي تراجع للمركز التاسع، فيما أكمل الكازاخي ألكسندر بوبليك قائمة العشرة الأوائل.

وصعد الإيطالي فلافيو كوبولي خمسة مراكز ليحتل المركز الخامس عشر بعد تتويجه بلقب بطولة أكابولكو وتراجع الإسباني أليخاندرو دافيدوفتيش فوكينا خمسة مراكز ليحتل المركز التاسع عشر.