الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألكاراز يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

ألكاراز يحافظ على صدارة التصنيف العالمي
2 مارس 2026 15:15

 
برلين (د ب أ)
حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على صدارته تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين برصيد 13550 نقطة، متفوقاً على الإيطالي يانيك سينر.
ولم يطرأ أي تغيير على خماسي القمة، حيث استمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثالث والألماني ألكسندر زفيريف رابعاً والإيطالي لورينزو موسيتي في المركز الخامس.
وحافظ الأسترالي أليكس دي ميناور على المركز السادس، وهو أفضل تصنيف في مسيرته، كما حافظ الأميركي تايلور فريتز على المركز السابع. وتقدَّم الأميركي بن شيلتون للمركز الثامن في التصنيف، متفوقاً على الكندي فيليكس أوجر الياسيم الذي تراجع للمركز التاسع، فيما أكمل الكازاخي ألكسندر بوبليك قائمة العشرة الأوائل.
وصعد الإيطالي فلافيو كوبولي خمسة مراكز ليحتل المركز الخامس عشر بعد تتويجه بلقب بطولة أكابولكو وتراجع الإسباني أليخاندرو دافيدوفتيش فوكينا خمسة مراكز ليحتل المركز التاسع عشر.

أخبار ذات صلة
«التبة» تمزج التراث مع الرياضة في تحدي حفيت
«دولية الفجيرة للتنس» تنطلق الإثنين
التنس
كارلوس ألكاراز
التصنيف العالمي للتنس
رابطة لاعبي التنس المحترفين
تصنيف لاعبي التنس
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©