جارفيس يكسب اللقب الثاني على التوالي في «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

حصد كايسي جارفيس، اللقب الثاني على التوالي في ظرف أسبوعين متتاليين، بفوزه في بطولة إنفيستك جنوب أفريقيا المفتوحة، ليتقدم إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» هذا الموسم، الصادر اليوم الاثنين، ويقطع خطوة كبيرة للتأهل إلى نهائيات الموسم، التي تُقام في أبوظبي ودبي على التوالي نوفمبر المقبل.

وبعدما نجح اللاعب الجنوب أفريقي في الفوز بأول ألقابه الشخصية في جولة دي بي ورلد، الأسبوع الماضي في بطولة كينيا المفتوحة، واصل تألقه، وهذه المرة حصد اللقب الثاني في مسيرته في الجولة أمام جماهير بلاده، بعدما أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل.

وكان العامل المشترك في فوزه في البطولتين، هو توقف المنافسات في الجولة الرابعة والأخيرة، جراء العواصف الرعدية، قبل أن يُحكم سيطرته على اللقب، ويكسب 500 نقطة، رفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1390 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي».

وقال جارفيس: «أشعر وكأنني على قمة العالم في هذه اللحظة، الأمر لا يُصدَّق بالفوز أمام جماهيري في بطولة تقام في بلدي، الأمر رائع حقاً، لا أجد الكلمات المناسبة لوصفه».

وأضاف: «أمتلك ذكريات جميلة كثيرة عن هذه البطولة. براندون ستون، صديقي المقرب، كنت أتابعه عندما كنت في العاشرة من عمري تقريباً، وشاهدته يفوز هنا ببطولة جنوب أفريقيا المفتوحة».

وتقاسم 3 لاعبين وصافة الترتيب في البطولة، وهم الإيطالي فرانشيسكو لابورتا، والفرنسي فريدريك لاكرويه والجنوب أفريقي هيني دو بليسيس، برصيد 11 ضربة تحت المعدل لكل لاعب.

وحقق أدريان أوتايجوي أفضل نتيجة إماراتية في جولة دي بي ورلد هذا الموسم، بحلوله بالمركز السادس في البطولة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

وجاءت هذه النتيجة لتمنح اللاعب دفعة كبيرة للمنافسة على التأهل إلى التصفيات الختامية للموسم، بعدما كسب 152 نقطة، ليتقدم 47 خطوة ويحتل المركز 75 في تصنيف «السباق إلى دبي».

وتُعد هذه البطولة الحادية عشرة في روزنامة جولة دي بي ورلد هذا الموسم، وهي إحدى بطولات «السلسلة الدولية» التي تضم 7 بطولات تقام في 5 دول مختلفة في قارتين، حيث انطلقت في دولة الإمارات، وشهدت إقامة بطولات في البحرين وقطر أيضاً، على أن تُختتم في جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ «السباق إلى دبي» تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.