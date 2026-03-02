عبدالرزاق الهاشمي: «ألقاب الطائرة» ثمرة دعم القيادة وتأكيد ريادة «العميد»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

هنّأ عبدالرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أسرة «العميد» بمناسبة التتويج بلقب الدوري العام للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، مؤكداً أن الإنجاز جاء ثمرة العمل الجماعي وروح الإصرار، التي ميّزت أبناء النصر طوال مشوار البطولة.

ورفع الهاشمي أسمى آيات التهاني إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس النادي، رئيس مجلس الشرف، والمهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس، مشيداً بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة، التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وكان النصر قد تُوِّج بطلاً لدوري الرجال للكرة الطائرة بعد تفوقه على الجزيرة 3-1 في المباراة الفاصلة التي أُقيمت على صالة نادي العين، حيث حسم «العميد» المواجهة بنتائج الأشواط (25-21,22-25,25-23,25-20)، ليحرز لقبه التاسع في تاريخه، والأول منذ موسم 2020-2021 عندما تفوق على بني ياس بنتيجة 3-2 في النهائي.

وبلغ النصر المشهد الختامي بتجاوزه العين 3-2 في المباراة الفاصلة ضمن الدور نصف النهائي، فيما تأهل الجزيرة بعد تخطيه بني ياس «حامل اللقب» بالنتيجة ذاتها في الدور نفسه.

ومثّل التتويج بدرع الدوري ثاني ألقاب النصر في الموسم الجاري 2025-2026، بعدما استهل «الأزرق» موسمه بإحراز لقب كأس الاتحاد، أولى بطولات الموسم، إثر فوزه على بني ياس بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة الفاصلة.

وقال الهاشمي: «الإنجاز المستحق هو نتيجة للدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة التي تهدف دوماً إلى أن يتبوأ العميد مكانته الطبيعية والرائدة فوق منصات التتويج، ونثمن عالياً عطاء الأجهزة الفنية والإدارية، والروح القتالية العالية التي أظهرها اللاعبون طوال الموسم، ونجدد العهد لجماهيرنا الوفية بمواصلة العمل الدؤوب للحفاظ على ريادة وتفوق ألعاب النادي في مختلف المحافل».

من جهته، بارك عبدالباسط علي عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للألعاب الرياضية، تتويج «العميد» باللقب، مؤكداً أن الفوز بدرع الدوري للمرة التاسعة يجسّد الريادة التاريخية لقلعة النصر، وقال: «استحقاق اللقب، الذي تُوِّج بالفوز على الجزيرة في المباراة الفاصلة، هو حصاد للدعم السخي والمتابعة المستمرة التي يحظى بها قطاع الألعاب الرياضية في النادي».

وأضاف: «نثمّن عطاء اللاعبين وروحهم القتالية، ونجدد التزامنا أمام جماهيرنا بمواصلة درب التميز ليبقى النصر دوماً في الصدارة، مرتقياً بأمجاده نحو آفاق تليق بعراقة تاريخه وطموحات محبيه».