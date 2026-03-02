الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي

كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
2 مارس 2026 19:30

 
علي معالي (أبوظبي)
يلتقي مساء الغد الثلاثاء، النصر مع شباب الأهلي في نهائي كأس الاتحاد لكرة السلة، لحسم أول ألقاب موسم مسابقات الرجال، بعد ماراثون مثير نجح خلاله «العميد والفرسان»، في الوصول للمباراة النهائية.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة مستوى مميزاً من لاعبي الفريقين، خاصة وأنه اللقب الأول الذي يبحث عنه كل مدرب في الموسم، حتى يكون دافعاً لألقاب محلية أخرى في ظل وجود الفريقين أيضاً ضمن فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري ويخططان كذلك للفوز به.
صعد النصر مبكراً لنهائي كأس الاتحاد وذلك على حساب الوصل بالفوز بنتيجة 94-76، في حين صعد شباب الأهلي مؤخراً على حساب الشارقة بعد مباراة قوية بينهما انتهت لمصلحة «الفرسان» بنتيجة 104-91، وتأجل تأهُل شباب الأهلي بسبب مشاركته خلال الفترة الماضية في دوري سوبر غرب آسيا، والذي ودّعه على يد العربي القطري، ويمتلك كل مدرب مقومات الانتصار والتتويج باللقب، لوجود مجموعة من اللاعبين المحليين والأجانب على قدر كبير من الكفاءة العالية.
وتُعد هذه المواجهة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، ونتيجة مواجهات الفريقين حتى الآن 2-1 لمصلحة النصر، حيث سبق للعميد أن تفوق مرة في منافسات بطولة الدوري، ومرة أخرى في كأس الاتحاد في الدور التمهيدي لهذه المسابقة بالمجموعة الأولى، وتفوق شباب الأهلي مرة بالدوري، لتُصبح مباراة الغد في النهائي هي الرابعة والمهمة للغاية في مشوار الفريقين هذا الموسم.

