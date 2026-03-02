الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة «إلينجتون 2026» تدشن جولة الإمارات للبادل

البادل
2 مارس 2026 16:00


دبي (وام)
ينظم اتحاد التنس والبادل بطولة التصنيف المحلي «إلينجتون 2026»، التي تمثل باكورة منافسات جولة الإمارات للبادل 2026، وذلك ضمن فعاليات النسخة الحالية من «دورة ند الشبا الرياضية».
وتقام البطولة في مجمّع ند الشبا الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة إلينجتون الرياضية، التي تهدف إلى دعم المواهب، ورفع مستوى المنافسات، وتوفير مسارات منظمة ومستدامة لتطوير اللاعبين منذ المراحل السنية المبكرة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة رياضية طويلة الأمد في دولة الإمارات.
وتندرج البطولة ضمن أجندة تضم 35 بطولة تقام في مختلف إمارات الدولة خلال موسم جولة الإمارات للبادل 2026، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز انتشار اللعبة وترسيخ مكانتها على المستويين المجتمعي والتنافسي.
وتشمل البطولة ثلاث فئات تنافسية، من بينها فئة 20 نقطة، إضافة إلى بطولتي الرجال والسيدات، بمشاركة 16 فريقاً في كل مسابقة.
ومن المقرر أن تقام غداً مباريات الدور نصف النهائي في الفئات الثلاث، على أن تختتم المنافسات بإقامة المباريات النهائية يوم الثلاثاء.

أخبار ذات صلة
الحرس الوطني يدشن حملة دفاعه عن اللقب بالفوز على وزارة الدفاع
شد الحبل تنافس ساخن بين 25 فريقاً في «ند الشبا الرياضية»
البادل تنس
دورة ند الشبا الرياضية
اتحاد رياضة البادل تنس
اتحاد البادل تنس
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©