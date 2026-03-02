بطولة «إلينجتون 2026» تدشن جولة الإمارات للبادل



دبي (وام)

ينظم اتحاد التنس والبادل بطولة التصنيف المحلي «إلينجتون 2026»، التي تمثل باكورة منافسات جولة الإمارات للبادل 2026، وذلك ضمن فعاليات النسخة الحالية من «دورة ند الشبا الرياضية».

وتقام البطولة في مجمّع ند الشبا الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة إلينجتون الرياضية، التي تهدف إلى دعم المواهب، ورفع مستوى المنافسات، وتوفير مسارات منظمة ومستدامة لتطوير اللاعبين منذ المراحل السنية المبكرة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة رياضية طويلة الأمد في دولة الإمارات.

وتندرج البطولة ضمن أجندة تضم 35 بطولة تقام في مختلف إمارات الدولة خلال موسم جولة الإمارات للبادل 2026، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز انتشار اللعبة وترسيخ مكانتها على المستويين المجتمعي والتنافسي.

وتشمل البطولة ثلاث فئات تنافسية، من بينها فئة 20 نقطة، إضافة إلى بطولتي الرجال والسيدات، بمشاركة 16 فريقاً في كل مسابقة.

ومن المقرر أن تقام غداً مباريات الدور نصف النهائي في الفئات الثلاث، على أن تختتم المنافسات بإقامة المباريات النهائية يوم الثلاثاء.