الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميسي على بعد ثنائية من الوصول إلى 900 هدف في مسيرته
2 مارس 2026 22:56

 
مدريد (د ب أ)

يبقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي على بعد هدفين من الوصول إلى 900 هدف في مسيرته، وذلك قبل مباراة فريقه في الدوري الأميركي، يوم السبت المقبل.
ذكرت صحيفة «ماركا» الأرجنتينية أن ميسي 38 عاماً سجل هدفين ليساهم في أول فوز لإنتر ميامي في الدوري الأميركي هذا الموسم على أورلاندو سيتي بنتيجة 4 - 2.
وأضافت أن ميسي وصل بهذه الثنائية إلى 898 هدفاً رسمياً في مسيرته، ويفصله هدفين فقط عن الوصول إلى 900 هدف، وقد يحقق ذلك في مواجهة دي سي يونايتد، يوم السبت المقبل.
كما قدم النجم الأرجنتيني تمريرة حاسمة أمام أورلاندو سيتي، ليرفع رصيده إلى 408 تمريرات حاسمة في 1139 مباراة رسمية مع الأندية ومنتخب بلاده. وتفوق بصمة ميسي على مستوى التمريرات والأهداف عدد المباريات الرسمية التي خاضها، حيث قدم 1306 مساهمات في 1139 مباراة.
وأحرز ميسي أمام أورلاندو هدفاً رائعاً من خارج منطقة الجزاء، وصنع هدفاً، ليساهم بشكل مباشر في 3 أهداف من أصل 4 أهداف، ليساعد فريقه في قلب النتيجة من التأخر بهدفين دون رد إلى الفوز 4 - 2 ليحصل على جائزة رجل المباراة التي سجل خلالها أيضاً هدفاً من ركلة حرة.
وبهدفه من ركلة حرة، يتساوى ليونيل ميسي مع النجم البرازيلي الراحل بيليه برصيد 70 هدفاً من ركلة حرة، أمامهما في هذه القائمة جونينيو بيرنامبوكانو (72 هدفاً)، وروبرتو ديناميتا (75 هدفاً)، بينما يعتلي مارسيلينو كاريوكا الصدارة بـ (78 هدفاً).

ميسي
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
