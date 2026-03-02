تعرف على تفاصيل إصابة كيليان مبابي



مدريد (د ب أ)



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، تشخيص إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، بعد فحوص طبية للركبة خضع لها اللاعب في بلاده.

وأشار الريال في بيان رسمي قبل ساعتين من مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني «بعد الفحوصات التي أجراها أطباء متخصصون في فرنسا تحت إشراف الخدمات الطبية لريال مدريد، تأكد تشخيص إصابة لاعبنا كيليان مبابي بالتواء في ركبته اليسرى».

وأضاف البيان أن العلاج التحفظي الذي يتبعه النادي هو الأفضل للاعب، وسيتم مراقبة حالته. ولم يحدد ريال مدريد موعدا لعودة مبابي، حيث يتوقف ذلك على مدى تعافيه وتحسن حالته.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية إن ريال مدريد أصدر أول بيان بشأن حالة مبابي وذلك منذ غياب اللاعب عن مباراة بنفيكا البرتغالي، الأربعاء الماضي، بسبب تجدد إصابته في الركبة، والتي أبعدته عن الملاعب للمرة الثالثة هذا الموسم.

ولفتت إلى أن مبابي سبق أن غاب عن مواجهة مانشستر سيتي في مرحلة الدوري أوائل ديسمبر، وتخلف لفترة قبل أن تتفاقم الإصابة بعودة اللاعب للتدريبات بعد أعياد الميلاد.