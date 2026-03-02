الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ماكينلي رايت لاعب نادي دبي للسلة يفوز بجائزة لاعب الشهر في اليوروليج

2 مارس 2026 23:23

 
دبي (وام)

تُوّج الأميركي ماكينلي رايت، لاعب نادي دبي لكرة السلة، بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير في الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج»، بعد أداء مميز قاد من خلاله فريقه إلى تحقيق سلسلة من 5 انتصارات متتالية أمام عدد من أبرز الأندية الأوروبية.
وجاء التتويج في ختام شهر مثالي حقق خلاله الفريق العلامة الكاملة (4 من 4)، بفوزين بارزين على أرضه أمام أولمبياكوس بيرايوس وريال مدريد، إلى جانب انتصار مهم خارج الديار على إي إيه 7 إمبوريو أرماني ميلانو، قبل أن يختتم السلسلة بفوز جديد على إل دي إل سي أسفيل.
وخلال فبراير، لعب رايت دور المحرك الرئيسي للفريق، بمتوسط 14 نقطة في المباراة الواحدة، ومعدل مشاركة بلغ 28 دقيقة و48 ثانية، محققاً متوسط تقييم (PIR) بلغ 18.75 نقطة.
وأعرب رايت عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن الجائزة تمثل له الكثير، موجهاً الشكر لزملائه في الفريق والجهاز الفني على دعمهم وثقتهم، ومشيراً إلى أن تحقيق 4 انتصارات متتالية في فبراير يشكل خطوة مهمة في مساعي الفريق لمواصلة التقدم والمنافسة على مقعد في الأدوار الإقصائية.

